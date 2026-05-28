عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي حزب الله شيّع الشهيد عيسى خزعل في الهرمل 

إيران

حرس الثورة الإسلامية: لن يمر أي عدوان دون رد
🎧 إستمع للمقال
إيران

حرس الثورة الإسلامية: لن يمر أي عدوان دون رد

2026-05-28 08:55
49

أكَّد حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، أنَّ أي عدوان على الجمهورية الإسلامية لن يمر دون رد، وذلك عقب الهجوم الأميركي الذي استهدف موقعًا في ضواحي مطار بندر عباس جنوب إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان: "في أعقاب الاعتداء الذي شنه فجر اليوم الخميس الجيش الأميركي المعتدي على موقع في ضواحي مطار بندر عباس بواسطة مقذوفات جوية، تم استهداف القاعدة الجوية الأميركية التي انطلق منها هذا العدوان عند الساعة 4:50".

وشدَّد على أنَّ "هذا الرد يُعد إنذارًا جادًا ليعلم العدو أن العدوان لن يمر من دون رد"، محذرًا من أنه "في حال تكراره فإن الرد سيكون أشد حسمًا".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
حرس الثورة الإسلامية: لن يمر أي عدوان دون رد
حرس الثورة الإسلامية: لن يمر أي عدوان دون رد
إيران منذ 20 دقيقة
وزير الدفاع الإيراني بالوكالة: فرضنا هزيمة تاريخية على هيمنة الأعداء وهيبتهم
وزير الدفاع الإيراني بالوكالة: فرضنا هزيمة تاريخية على هيمنة الأعداء وهيبتهم
إيران منذ 6 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 8 ساعات
باقري كني من موسكو: لضرورة تكثيف الجهود المشتركة للانتقال نحو عالم متعدد الأقطاب
باقري كني من موسكو: لضرورة تكثيف الجهود المشتركة للانتقال نحو عالم متعدد الأقطاب
إيران منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
حرس الثورة الإسلامية: لن يمر أي عدوان دون رد
حرس الثورة الإسلامية: لن يمر أي عدوان دون رد
إيران منذ 20 دقيقة
تقرير أميركي: واشنطن تحتاج سنوات لاستعادة مخزون صواريخها بعد الحرب مع إيران
تقرير أميركي: واشنطن تحتاج سنوات لاستعادة مخزون صواريخها بعد الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ 4 ساعات
واشنطن تعيد فرض العقوبات على المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية
واشنطن تعيد فرض العقوبات على المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية
عربي ودولي منذ 5 ساعات
غيورا آيلاند: إيران خرجت أقوى و
غيورا آيلاند: إيران خرجت أقوى و"إسرائيل" لم تحقق شيئًا في الحرب
عين على العدو منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة