أكَّد حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، أنَّ أي عدوان على الجمهورية الإسلامية لن يمر دون رد، وذلك عقب الهجوم الأميركي الذي استهدف موقعًا في ضواحي مطار بندر عباس جنوب إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان: "في أعقاب الاعتداء الذي شنه فجر اليوم الخميس الجيش الأميركي المعتدي على موقع في ضواحي مطار بندر عباس بواسطة مقذوفات جوية، تم استهداف القاعدة الجوية الأميركية التي انطلق منها هذا العدوان عند الساعة 4:50".

وشدَّد على أنَّ "هذا الرد يُعد إنذارًا جادًا ليعلم العدو أن العدوان لن يمر من دون رد"، محذرًا من أنه "في حال تكراره فإن الرد سيكون أشد حسمًا".

