شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في الهرمل الشهيد المجاهد السعيد عيسى زهير خزعل "مجتبى"، الذي استشهد دفاعًا عن لبنان وشعبه.

انطلقت مسيرة التشييع من أمام منزل ذوي الشهيد في حي الحارة، تقدمته الفرقة الموسيقية وفرق كشافة الإمام المهدي (عج)، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، علماء دين، عوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

وحمل المُشيعون النعش الطاهر على اكتافهم، وهم يرددون هتافات التكبير والتهليل وشعارات التأييد للمقاومة والتنديد بأعدائها واللطميات الحسينية.

وجابت مسيرة التشييع ساحة السرايا وصولًا إلى روضة مدينة الهرمل، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته في الثرى إلى جانب من سبقه من إخوانه الشهداء.

