كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

فلسطين

حماس: تصعيد الاحتلال في أنحاء غزة كافة سعيٌ للعودة إلى وتيرة حرب الإبادة
حماس: تصعيد الاحتلال في أنحاء غزة كافة سعيٌ للعودة إلى وتيرة حرب الإبادة

2026-05-28 10:41
أكدت حركة حماس، في بيان لها، أن: "الغارات الجوية المكثّفة، في الليلة الماضية، على شقة سكنية وسط مدينة غزة، والتي أدت إلى ارتقاء عشرة شهداء، بينهم طفلان وامرأتان، إضافة إلى عشرات الجرحى من المدنيين؛ هي جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي وخرق متجدد وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ".

وأشارت إلى أن: "تصعيد حكومة الاحتلال الصهيونية المجرمة عدوانها ضد المدنيين في أنحاء قطاع غزة كافة، واستشهاد أكثر من 20 فلسطينيًا، خلال الساعات الثمانية والأربعين الأخيرة فقط، جراء الغارات المتواصلة على الأحياء السكنية؛ يشير إلى سعيها للعودة إلى وتيرة حرب الإبادة الوحشية التي استمرت عامين كاملين على غزة ، ضاربة بعرض الحائط جهود الدول الضامنة، والضمانات والتعهدات كلها التي قطعتها لإنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وشدّد على أن: "على الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الاضطلاع بمسؤولياتها، وإعلان موقف واضح يدين انتهاكات الاحتلال واتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإلزامه باستحقاقات الاتفاق الذي يواجه خطر الانهيار نتيجة جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية المتواصلة".

فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس
