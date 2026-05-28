أفادت قناة "كان الإسرائيلية" بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حزب الله أطلق ثلاث طائرات مسيّرة فوق منطقة "شوميرا"، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود "الإسرائيليين" واندلاع حريق في المنطقة.

وذكرت القناة أن الطائرة المسيّرة الأولى انفجرت وتسببت في حريق داخل المنطقة رقم 150، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر من فرق الطوارئ التابعة لمستوطنة غورين المجاورة، حيث وصلوا إلى الموقع على متن مركبة رباعية الدفع مزودة بمطفأة حريق.

وبحسب المعلومات الأولية؛ أطلق حزب الله بعد دقائق طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه الموقع ذاته، ما أدى إلى وقوع إصابات إضافية.

وأشارت القناة إلى أن إحدى الجنديات كانت ترتدي معدات الوقاية الشخصية، وقد أُصيبت في أثناء توجهها إلى منطقة محمية. كما أسفر انفجار طائرة مسيّرة ثانية داخل الموقع عن إصابة جنديين احتياطيين آخرين بجروح؛ وُصفت بالخطيرة والمتوسطة.

وأضافت القناة أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى الجليل في نهاريا لتلقي العلاج، فيما أصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح طفيفة لم تستدعِ إجلاءهم من المكان.

