كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

حزب الله شيّع الشهيد الشيخ محمد السبلاني في فلاوى

2026-05-28 11:27
شيّع جمهور المقاومة الإسلامية وجمعية كشافة الإمام المهدي (عج) وأهالي بلدة فلاوى والجوار عضو القيادة العامة في جمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، الشهيد المجاهد الشيخ محمد عبد الكريم السبلاني، حيث استقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة منزله بنثر الورود والأرز، بحضور المفوض العام في جمعية كشافة الإمام المهدي (ع) الشيخ نزيه فياض، ومسؤول القطاع الثالث الحاج حسن حمية ومفوض البقاع في كشافة الإمام المهدي (عج) الحاج حسين زين وعلماء دين وعوائل الشهداء والإخوة في المفوضية العامة ومفوضية البقاع، إلى جانب عدد من الفعاليات الحزبية والاجتماعية والأهالي.

بعدها؛ جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولًا إلى روضة الشهداء، حيث تقدّمته الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي (عج)، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

كانت كلمة للمفوض العام في كشافة الإمام المهدي (عج) الشيخ نزيه فياض، تناول فيها: "صفات الشهيد الشيخ محمد وتفانيه في أداء عمله، من أجل بناء الأجيال المؤمنة الصالحة الواعية المنتظرة لصاحب الزمان (عج)".

هذا؛ وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة فضيلة الشيخ حسين السبلاني، ليوارى بعدها الشهيد في الثرى، إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

حزب الله الشهداء
