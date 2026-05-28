تواصل الأجهزة الأمنية في البحرين حملات الاعتقال التعسّفية بحق مواطنين شيعة، حيث اعتقلت ثمانية أشخاص، بينهم رئيس أحد المواكب العزائية، عقب استدعائهم للتحقيق على خلفية مشاركتهم في إحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر (عليه السلام).

وشملت الاعتقالات رئيس لجنة موكب عزاء سماهيج عيسى عبدالله السماهيجي، إلى جانب الحاج ميرزا الجنوساني، والشاب حسن مكي، وحسن مجتبى، والسيد كميل البلادي، والسيد ميثم أمين.

وفي السياق ذاته، اعتقلت السلطات الأخوين محمد وعلي حسن جواد فور خروجهما من مأتم السنابس، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة تصعيدية تقودها وزارة الداخلية البحرينية، على خلفية الأحداث الجارية في المنطقة، من استهداف مباشر للطائفة الشيعية.

