عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي العدو "الإسرائيلي" يواصل تصعيد عدوانه على الجنوب اللبناني ويرتكب مجازر جديدة

عربي ودولي

اعتقال 8 بحرينيين بينهم رئيس موكب عزائي بعد مراسم دينية
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

اعتقال 8 بحرينيين بينهم رئيس موكب عزائي بعد مراسم دينية

2026-05-28 15:18
29

تواصل الأجهزة الأمنية في البحرين حملات الاعتقال التعسّفية بحق مواطنين شيعة، حيث اعتقلت ثمانية أشخاص، بينهم رئيس أحد المواكب العزائية، عقب استدعائهم للتحقيق على خلفية مشاركتهم في إحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر (عليه السلام).

وشملت الاعتقالات رئيس لجنة موكب عزاء سماهيج عيسى عبدالله السماهيجي، إلى جانب الحاج ميرزا الجنوساني، والشاب حسن مكي، وحسن مجتبى، والسيد كميل البلادي، والسيد ميثم أمين.

وفي السياق ذاته، اعتقلت السلطات الأخوين محمد وعلي حسن جواد فور خروجهما من مأتم السنابس، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة تصعيدية تقودها وزارة الداخلية البحرينية، على خلفية الأحداث الجارية في المنطقة، من استهداف مباشر للطائفة الشيعية.

الكلمات المفتاحية
البحرين الإرهاب جمعية الوفاق البحرينية الأسرى والمعتقلون
إقرأ المزيد
المزيد
اعتقال 8 بحرينيين بينهم رئيس موكب عزائي بعد مراسم دينية
اعتقال 8 بحرينيين بينهم رئيس موكب عزائي بعد مراسم دينية
عربي ودولي منذ 23 دقيقة
تقرير أميركي: واشنطن تحتاج سنوات لاستعادة مخزون صواريخها بعد الحرب مع إيران
تقرير أميركي: واشنطن تحتاج سنوات لاستعادة مخزون صواريخها بعد الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ 11 ساعة
واشنطن تعيد فرض العقوبات على المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية
واشنطن تعيد فرض العقوبات على المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية
عربي ودولي منذ 11 ساعة
البنك المركزي الأوروبي: الحرب على إيران تفرض ضغوطًا على النمو في منطقة اليورو
البنك المركزي الأوروبي: الحرب على إيران تفرض ضغوطًا على النمو في منطقة اليورو
عربي ودولي منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
اعتقال 8 بحرينيين بينهم رئيس موكب عزائي بعد مراسم دينية
اعتقال 8 بحرينيين بينهم رئيس موكب عزائي بعد مراسم دينية
عربي ودولي منذ 23 دقيقة
أطفال وأسيرات فلسطينيات يقضون عيد الأضحى داخل سجون الاحتلال
أطفال وأسيرات فلسطينيات يقضون عيد الأضحى داخل سجون الاحتلال
فلسطين منذ يوم
علماء البحرين: النظام يسير بخطى متسارِعة نحو مصيره الأسود
علماء البحرين: النظام يسير بخطى متسارِعة نحو مصيره الأسود
عربي ودولي منذ 3 أيام
آية الله قاسم: لرفض من يسعى لدفع الناس إلى المغريات 
آية الله قاسم: لرفض من يسعى لدفع الناس إلى المغريات 
عربي ودولي منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة