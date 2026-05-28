يواصل العدو "الإسرائيلي" تصعيد عدوانه الهمجي على الجنوب اللبناني جوًا وبرًا، مرتكبًا مجازر جديدة بحق المدنيين، وموقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى، وملحقًا دمارًا واسعًا بالمباني السكنية والممتلكات الخاصة والعامة.

وكثّف العدو "الإسرائيلي، اعتداءاته الوحشية منذ فجر اليوم الخميس 28 أيار/مايو 2026، اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، فشنّ طيرانه الحربي سلسلة طويلة من الغارات الجوية تركزت بشكل خاص على أحياء مدينة صور والقرى المحيطة بها، وأحياء مدينة النبطية وعدد من البلدات والقرى التابعة لها، إضافة إلى قرى الزهراني على الساحل الجنوبي.

غارات العدو الصهيوني اليوم امتدت إلى النبطية وصور وجزين والزهراني وصولًا إلى مدينة صيدا، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف كما الغارات الجوية، أحياءً مأهولة ومباني وشققًا وسيارات مدنية وطرقات.

مجزرة القياعة

واستهدف طيران العدو الحربي شقة سكنية في منطقة القياعة بمدينة صيدا، تقطنها عائلة نازحة لبنانية وعائلة فلسطينية مستضيفة للعائلة اللبنانية ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بحسب المعلومات الأولية.

وتمكنت فرق الدفاع المدني والإسعاف من انتشال 5 شهداء بعضهم أشلاء، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

مجزرة عدلون

وارتكب العدو "الإسرائيلي" مجزرة أخرى بحق عائلة بعد استهدافها وهي تحاول النزوح من القرى المهددة فجرًا على أوتوستراد عدلون - محلة النبي ساري، بغارة من مُسيّرة، ما أدى الى استشهاد ٦ أشخاص ومن بينهم أطفال.

استهداف دراجات نارية وسيارة إسعاف

واستهدفت طائرة مُسيّرة تابعة للعدو الصهيوني دراجة نارية في بلدة برج الشمالي بالقرب من محطة الأمانة، حيث أفيد عن وقوع إصابة.

كذلك استهدفت طائرة مُسيّرة للعدو، دراجة نارية على طريق دير الزهراني كان يقودها جندي من الجيش اللبناني، ما أدى إلى استشهاده.

كما أغارت مسيّرة أخرى على دراجة من نوع "تكتوك" في دير الزهراني، أيضًا، ما أدى إلى تدميرها.

واستهدف مُسيّرة للعدو "الإسرائيلي" سيارة للدفاع المدني في بلدة حبوش في قضاء النبطية، ما أدى إلى تدميرها.

كذلك استهدفت مُسيّرة للعدو "الإسرائيلي" دراجة نارية قرب ثكنة الجيش اللبناني في مدينة صور أدت إلى وقوع شهيدين.

غارات الطيران الحربي والمُسيّر المعادي استهدفت عدة أحياء في مدينتي صور والنبطية، وبلدات: معروب، شحور، برج الشمالي، معركة، حاريص، تولين، كفردونين، تبنين، برج قلاوية، تولين، دير الزهراني، الزهراني، عربصاليم، تول، الريحان، مرتفع علي الطاهر، حبوش، قعقاعية الصنوبر الغسانية. وتعرضت بعض هذه البلدات لأكثر من 5 غارات في أوقات متفاوتة.

وفي تصعيد إضافي، أغار طيران العدو "الإسرائيلي" بعد ظهر اليوم على مبنى سكني في محلة الأجنجة الخمسة في بلدة الشويفات الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

شهيد من الجيش

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على منصة "إكس"، استشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة لطيران العدو المُسير أثناء تنقله على طريق زفتا – دير الزهراني (النبطية).

وزارة الصحة

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو "الإسرائيلي" على مبنى في مدينة صيدا فجر اليوم أدت إلى 5 شهداء من بينهم سيدتان و21 جريحا من بينهم 5 أطفال.

وأعلن المركز في بيان آخر أن غارة العدو "الإسرائيلي" التي استهدفت سيارة مدنية فجر اليوم في بلدة عدلون قضاء صيدا أدت إلى 6 شهداء أب وأم و4 أطفال.

كما أسفرت غارة أخرى شنتها مُسيّرة للعدو "الإسرائيلي" على دراجة نارية قرب ثكنة الجيش اللبناني في مدينة صور عن ارتقاء شهيدين سوريين أحدهما طفل، وفقًا لبيان آخر لوزارة الصحة.

عمليات الدفاع المدني

إلى ذلك؛ تواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف عمليات رفع الأنقاض من المباني المهدمة، التي استهدفها طيران العدو الحربي في مدينة صور، حيث تمكنت من انتشال جثامين 3 شهداء من تحت أنقاض مبنى قرب مدرسة الاتحاد في المدينة.

