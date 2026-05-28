شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة حربتا والجوار في البقاع الشهيد السعيد علي عبد الناصر المولى "أبو الفضل"، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة منزل ذويه بنثر الورود والأرز، قبل أن ينطلق موكب التشييع بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدمت التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الامام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولًا إلى الجبانة، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة الشيخ محمد المولى ووري بعدها الشهيد في الثرى في جبانة البلدة.

