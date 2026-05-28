تعظيمًا للدماء الزّاكية للشهداء الأطهار وتخليدًا للشهيد المجاهد محمود عاصم شمص، نظّم حزب الله وآل الشهيد احتفالًا تأبينيًا عن روحه الطاهرة في منزل ذوي الشهيد في بلدة بوداي، بحضور علماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات سياسية وحزبية واجتماعية، حيث تقبّلت عائلة الشهيد التبكريات والتعازي بالشهادة المباركة.

أُستهل الاحتفال بتلاوة آيٍ من الذكر الحكيم، ثم مجلس عزاء حسيني لفضيلة الشيخ باسم فرحات.

كما نظّم حزب الله وعائلة الشهيد احتفالًا تأبينيًا عن روح الشهيد المجاهد ياسر شمص الطاهرة في حسينية الوعد الصادق - بوداي، حيث تقبّلت عائلة الشهيد التبكريات والتعازي بالشهادة المباركة.

وبعد تلاوة آيٍ من الذكر الحكيم، تم عرض مقطع مصوّر تناول مراحل من جهاد الشهيد المباركة، بعدها ألقى نجل الشهيد كلمةً تحدث فيها عن سيرة أبيه، وتلا الكلمة مجلس عزاء حسيني لفضيلة الشيخ خير الدين شريف.

