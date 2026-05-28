نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مقطع فيديو تحت عنوان "لِتَعلَم كلّ أمٍ عِبريّة..." تضمن مشاهد عن حروب نتنياهو الخاسرة، وعمليات المقاومة التي توقع قتلى وإصابات مباشرة في صفوف جنود جيش العدو "الإسرائيلي" ومشاهد جنائز القتلى في الكيان الصهيوني.

واختتم الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مقطع الفيديو مذكرًا بحركة "أمهات أربع" النسائية "الإسرائيلية" التي أسستها 4 نساء قتل أولادهن في جنوب لبنان إبان فترة الاحتلال الصهيوني في العام 1997 وطالبت حكومة العدو الصهيوني بالانسحاب من الأراضي اللبنانية منعًا لوقوع المزيد من القتلى الصهاينة، وأرفق الإعلام الحربي هذا التذكير بعبارة "أمهات أربع" مع عدّاد تصاعدي يشير إلى التصاعد في أعداد أمهات قتلى جيش العدو "الإسرائيلي" في الأراضي اللبنانية من جديد.

