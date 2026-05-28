أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران أن "المنطقة لن ترى الهدوء إلا بزوال الكيان الصهيوني"، موضحاً أن "مشاريع السلام المزعومة التي يتحدث عنها الرئيس الأميركي الخبيث والمقامر ليست سوى القتل والاغتيالات والإرهاب".

وتوجه حرس الثورة في بيانٍ له اليوم الخميس 28 أيار/مايو 2026، بالتعزية والتبريك لحركة حماس باستشهاد اثنين من قادتها الشجعان الشهيد محمد عودة "أبو عمرو" والشهيد عز الدين الحداد، "أبو صهيب، معتبرًا أن استشهاد المجاهد محمد عودة مع زوجته وأبنائه الثلاثة، واستشهاد عز الدين الحداد "أبو صهيب"، "كشف مرة أخرى عن الطبيعة العدوانية والشريرة للكيان الصهيوني الشرير والجلاد والإرهابي".

وأضاف البيان: "إن قائمة الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني الزائف والمغتصب على مدى العقود الثمانية الماضية تؤكد مجددًا هذه الحقيقة للعالم أجمع، ولا سيما لمن يطالبون بحقوق الإنسان وحرية الأمم "أن منطقة غرب آسيا لن تنعم بالسلام ما لم يُستأصل هذا النظام الشرير القاتل للأطفال من على وجه الأرض".

وأشار البيان إلى مقاومة الشعب الفلسطيني وحركة حماس، مؤكدًا أن استشهاد هؤلاء القادة الأبطال ليس فقط لن يُضعف المقاومة فحسب، بل سيُواصل الجهاد حتى تحرير فلسطين والقدس الأقدس.

وختم حرس الثورة بيانه مجددًا التأكيد على دعم إيران الشامل وحرس الثورة لمحور المقاومة، وعلى إيمان الحرس الثوري وعزمه الدؤوب على معاقبة مغتصبي القدس الشريف وأنصارهم، وذلك من خلال تهنئة وتعزية القادة الغيورين للمقاومة الإسلامية الفلسطينية.



