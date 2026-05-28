شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الاسلامية وأهالي بلدة مقراق والجوار الشهيد السعيد الحاج مسلم دياب أمهز (أبو الفضل)، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية البلدة بنثر الورود والأرز، قبل انطلاق موكب التشييع بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدمت التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الامام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولًا إلى الجبانة، وسط الهتافات الحسينية وشعارات "الموت لأميركا وإسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر فضيلة الشيخ نبيل أمهز، ووري بعدها الشهيد الثرى في جبانة البلدة إلى جانب من سبقه من إخوته الشهداء.

الكلمات المفتاحية