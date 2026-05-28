شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية، في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الخميس 28 أيار/مايو 2026، ثلة من الشهداء السعداء الذين ارتقوا دفاعًا عن لبنان وشعبه، بمشاركة شعبية حاشدة من مختلف المناطق.

ففي روضة السيدة الزهراء (ع) في محلة الكفاءات في الضاحية الجنوبية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيدين السعيدين: علي حسان زين، مصطفى موسى عبد النبي.

وفي روضة الشهيد الحاج عماد مغنية في الغبيري شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية، الشهيد السعيد، علي الرضا أبو الحسن.

وفي روضة الصادق (ع) في الشويفات بالضاحية الجنوبية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية: الشهداء السعداء حسن زكريا شرارة، وحسين علي شحوري، وعبد الرحمن نعمة خاتون.



