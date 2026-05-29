عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 28-05-2026
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 28-05-2026

2026-05-29 00:52
149

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 28/05/2026، 19 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- الساعة 00:30 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب الصالة في بلدة القصير بصلية صاروخيّة.

2- الساعة 01:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في بلدة العديسة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

3- الساعة 02:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

4- الساعة 04:15 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

5- الساعة 04:30 استهداف مبنى تتموضع فيه قيادة سريّة المدرّعات قرب الخزّان في بلدة زوطر الشرقيّة بصاروخ ثقيل.

6- الساعة 05:40 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

7- الساعة 05:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عرب اللويزة بمسيّرة انقضاضيّة.

8- الساعة 08:45 استهداف آليّة نميرا في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

9- الساعة 09:15 استهداف دبّابة ميركافا قرب البركة في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

10- الساعة 10:30 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

11- الساعة 10:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 13:40 استهداف موقع بلاط المستحدث بصاروخ نوعي.

13- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بصلية صاروخيّة.

14- الساعة 14:40 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة للمرة الثانية بقذائف المدّفعيّة.

15- الساعة 14:45 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة شمع بقذائف المدّفعيّة.

16- الساعة 17:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

17- الساعة 17:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخيّة.

18- الساعة 18:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بمسيّرة انقضاضيّة.

19- الساعة 23:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.


إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
عمليات المقاومة ليوم الأحد 31 أيار 2026
عمليات المقاومة ليوم الأحد 31 أيار 2026
لبنان منذ دقيقة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 30-05-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 30-05-2026
لبنان منذ 53 دقيقة
رسالة بالعبرية للمستوطنين: المستوطنات لن تكون آمنة.. 
رسالة بالعبرية للمستوطنين: المستوطنات لن تكون آمنة.. 
لبنان منذ 6 ساعات
بالصور| حزب الله شيّع ثلة من الشهداء في جنة الزهراء (ع) في الكفاءات
بالصور| حزب الله شيّع ثلة من الشهداء في جنة الزهراء (ع) في الكفاءات
لبنان منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
عمليات المقاومة ليوم الأحد 31 أيار 2026
عمليات المقاومة ليوم الأحد 31 أيار 2026
لبنان منذ دقيقة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 30-05-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 30-05-2026
لبنان منذ 53 دقيقة
رسالة بالعبرية للمستوطنين: المستوطنات لن تكون آمنة.. 
رسالة بالعبرية للمستوطنين: المستوطنات لن تكون آمنة.. 
لبنان منذ 6 ساعات
بالصور| حزب الله شيّع ثلة من الشهداء في جنة الزهراء (ع) في الكفاءات
بالصور| حزب الله شيّع ثلة من الشهداء في جنة الزهراء (ع) في الكفاءات
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة