رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان "أنّ فريق السلطة الحالي يعيش نزعة تبعية لواشنطن بطريقة تبتلع لبنان وعقيدته الوطنية وسلمه الأهلي ومواثيقه التوافقية، ومع هذا النوع من التبعية تحوّلت السلطة إلى مشروع أميركي ضد الدولة والمصالح اللبنانية والشراكة الوطنية".

وقال في رسالة الجمعة اليوم: "ما نحتاجه الآن حماية لبنان من أخطر انقسام داخلي تقوده واشنطن و"تل أبيب"، خاصة أنّ فريق السلطة يفاوض على لبنان وليس للبنان، ولا يملك بهذه المفاوضات إلا رأس لبنان ليضعه على الطاولة وهذا ما يفعله، ولأن لبنان قيمة ميثاقية وجبهة وطنية وتاريخ سيادي لا يمكننا القبول بنحره، وعليه فإننا نعتبر هذه المفاوضات غير شرعية وغير موجودة ولن نقبل بتمريرها في لبنان، وواقع لبنان اليوم قوي بمقاومته وشعبه وخياراته الوطنية".

أضاف: "فريق السلطة الذي ينتظر هزيمة المقاومة عليه أن ينتظر طويلًا قبل زوال المقاومة، وعلى هذا الفريق أن يقرأ ما قالته "يديعوت أحرنوت" وهي تخاطب نتنياهو، وما مفاده: "حرب 3 سنوات مع ترسانة لا سابق لها بالعالم لم تستطع إنهاء المقاومة ولن تستطيع، وبات واضحًا أنّ تدمير المقاومة في لبنان مهمة مستحيلة، وقضية "إسرائيل" قضية قيادة أكبر من أزمة نتنياهو، ولبنان لن يكون بلا مقاومة، وما نريده نحن لبنان الشراكة والتاريخ والعقيدة الوطنية الممنوع على "تل أبيب"، لأنّ ما يجري لعبة أميركية مجنونة تطال الشرق الأوسط كله، لدرجة أنّ ترامب يبتزّ السعودية وقطر وسلطنة عُمان وبقية دول الخليج علنًا ويهددها بالويل والثبور إذا لم تنضم لاتفاقيات أبراهام. ونحن بدورنا نتضامن بشدة مع السعودية وقطر وباقي دول الخليج التي تمتنع عن توقيع اتفاقيات أبراهام، واللحظة مؤاتية جدًا، لأن واشنطن تعيش أسوأ هزيمة تاريخية بعد حرب إيران والمنطقة".

وأكد الشيخ قبلان أن "لا نصر لـ"تل أبيب" في لبنان، ولن يكون لبنان إلا وطن الإسلام والمسيحية، وما تقوم به المقاومة حائط دفاعي صلب أمام أعتى ترسانة قتل ودمار بالعالم، وإذا قسنا القتال الحدودي بعدد الأمتار فهذا يعني أنّ "إسرائيل" الكبرى انتهت للأبد، وهي الآن ليست أكثر من قوة تنازع لتحصيل أمتار جغرافية بخسة مقابل ثمن باهظ يطال هيبة وترسانة وهيمنة الجيش الصهيوني ويضعه بقلب أسوأ الهزائم".

وخاطب السلطة اللبنانية قائلًا: "الانتحار السياسي خطير، وأسوأ منه الانتحار العسكري والأمني، وأخطر من الإثنين السقوط بمشاريع صهينة لبنان، والشراكة الأمنية من صميم الشراكة الوطنية، ووقوف الجيش بقلب الجبهة الوطنية أو حماية ظهرها أكبر مهمة للجيش اللبناني على الإطلاق، وإذا كان لا بدّ من مساعدة خارجية للبلد فهي بيد السعودية وإيران، ولبنان لن يكون ضد السعودية كما لن يكون ضد إيران، واستقرار لبنان مصلحة سعودية إيرانية وضرورة محلية وإقليمية، ولا مصلحة للسعودية وإيران أهم من المبادرة الآن لحماية لبنان من أسوأ فتنة سياسية تنتظره، وواشنطن خسرت حرب المنطقة وتريد حرق دولها وإسقاطها بدوامة فتن تدميرية، والمطلوب من السعودية وإيران تأمين تسوية لبنانية داخلية تحمي لبنان من ربع الساعة الأخير، ولا مصلحة للسعودية وإيران أكبر من ذلك، ومن يعتقد غير ذلك واهم، وأساس الشرعية والوطنية ينبع من سيادة الحدود وجبهاتها، والسلطة التي تتنكر للسيادة الوطنية لا سلطة لها، والسيادة لا تُعطَى بمفاوضات العار بل تُنتَزع بجبهات القتال".

وختم الشيخ قبلان: "للقوى الوطنية والشخصيات التاريخية بهذا البلد أقول: أدركوا لبنان السياسي قبل فوات الأوان، لأن السكوت عن لبنان وسيادته خيانة وطنية، وما نحتاجه وحدة وطنية وتضامن سيادي وتلاٍي واسع وصرخة مدوية بوجه هذه السلطة التي تنام على وقع فتنة أميركية خطيرة جدًا، والشراكة الروحية والوطنية تفترض تضامن العائلة اللبنانية والنهوض معًا بتراث وعقيدة لبنان وتاريخه المشترك بعيدًا عن فتنة السلطة ونار الإعلام المتصهين وبعض التيارات الغارقة بالتزامات قديمة جديدة تتعارض مع صميم مصالح لبنان".

