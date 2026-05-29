أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ "وقف إطلاق النار (في لبنان) ممر ضروري لتهيئة الظروف لمعالجة مختلف الملفات المطروحة".

وذكَرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أنّ عون شدّد، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من روبيو، الجمعة 29 أيار/مايو 2026، على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار".

وأكّد عون لروبيو أنّ "وقف إطلاق النار هو المدخل الأساس للانتقال إلى أيّ خطوة أخرى".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي: إنّ "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة"، متحدّثًا عن "دعم واشنطن لاستقرار لبنان و"سيادته على كامل أراضيه" وحقه في تقرير مصيره".

