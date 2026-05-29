كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عون لروبيو: وقف النار ممر ضروري للانتقال إلى خطوة أخرى

2026-05-29 17:44
214

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ "وقف إطلاق النار (في لبنان) ممر ضروري لتهيئة الظروف لمعالجة مختلف الملفات المطروحة".

وذكَرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أنّ عون شدّد، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من روبيو، الجمعة 29 أيار/مايو 2026، على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار".

وأكّد عون لروبيو أنّ "وقف إطلاق النار هو المدخل الأساس للانتقال إلى أيّ خطوة أخرى".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي: إنّ "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة"، متحدّثًا عن "دعم واشنطن لاستقرار لبنان و"سيادته على كامل أراضيه" وحقه في تقرير مصيره".

عمليات المقاومة ليوم الإثنين 1 حزيران 2026
