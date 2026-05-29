شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، الجمعة 29 أيار/مايو 2026، في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثُلّة من الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن لبنان وشعبه في مواجهة الكيان الصهيوني، وذلك بمشاركة شعبية حاشدة من مختلف المناطق.

فقد شهدت "روضة الزهراء (ع)" في محلّة الكفاءات في الضاحية الجنوبية تشييعًا للشهيد محمد أمين صعب، فيما شهدت "روضة الأوزاعي" في محلّة الأوزاعي تشييعًا للشهيد علي فهد حرفوش.

وفي "روضة الصادق (ع)" في الضاحية الجنوبية، جرى تشييع كل من الشهداء: مهدي حسن فحص، حسين علي سلامي، إلياس فوزات قاسم، ناصر حسين شقير، حسين علي عواضة، محمود حسين شومان، روضة الحاج عماد.

أمّا في روضة الحاج عماد فقد جرى تشييع الشهيد حسين عبد الله حمود.

