كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

النائب المقداد: العدو لن يتمكّن من تثبيت جنوده في أرضٍ لم ترضخ له على مر الزمان

2026-05-29 21:26
أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي المقداد، أنّ "إصرار رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على المضي في عدوانه الهمجي والمتوحّش يأتي في سياق التأكيد على رفضه إدراج بند وقف إطلاق النار في لبنان ضمن أيّ اتفاق أميركي - إيراني، أو في محاولة للضغط على الإدارة الأميركية لعدم تضمين هذا البند في الاتفاق".

واعتبر النائب المقداد، في تصريح صحافي، الجمعة 26 أيار/مايو 2026، أنّ "السلطة ذهبت إلى مفاوضات كانت نتائجها معروفة سلفًا، وهي مرفوضة من غالبية الشعب اللبناني"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "قيادة الجيش اللبناني أعلنت عن رفضها لأيّ مشروع أو فكرة تؤدِّي إلى اصطدام الجيش مع أيّ فئة من الشعب اللبناني".

ورأى المقداد أنّ "تَماهِي مواقف ما يُسمّى "وزير خارجية لبنان"، الميليشياوي، مع مواقف وزير الخارجية الأميركي والمواقف "الإسرائيلية"، يؤكّد إصرار هذا الوزير، ومعه جزء من السلطة، على دعم العدوان وتشجيع الدمار والقتل والاحتلال".

وإذ أكّد المقداد أنّ "وزراء حزب الله لن يخرجوا من الحكومة في الوقت الراهن، نظرًا إلى أهمية وجودهم في متابعة الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية والصحية"، شدّد في الوقت نفسه على أنّ "الحزب يرفض الدخول في سجالات ونقاشات يمكن أنْ تؤدِّي إلى فتنة داخلية".

وقال: "الإيمان بالله والثقة بالأهالي الصامدين وبسالة المجاهدين الأبطال يعطينا الأمل بأنّنا لن نُهزَم، وبأنّ العدو مهما حاول التوغُّل داخل الأراضي اللبنانية فلن يتمكَّن من تثبيت جنوده في أرض لم ترضخ له على مر الزمان".

لبنان النائب علي المقداد جيش العدو الاسرائيلي المفاوضات السلطة
