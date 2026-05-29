أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة 29 أيار/مايو 2026، أنّ "روسيا تستطيع القضاء على أيّ جهة تحاول تدمير قواعد عسكرية على أراضي روسيا"، مضيفًا: "كل المواقع التي تشكّل تهديدًا عسكريًا لروسيًا تُعَدُّ أهدافا مشروعة لنا".

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب قمة "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" في كازاخستان، ردًّا على سؤال حول إمكان إطلاق طائرات مُسيَّرة من لاتفيا نحو روسيا: "جميع المواقع التي ينشأ منها أيّ تهديد عسكري مباشر، وأود أنْ أؤكّد على ذلك، تهديد عسكري مباشر لروسيا، هي أهداف مشروعة"، وفق ما أوردت وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وعلّق بوتين على تصريح وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس بشأن قواعد الدفاع الجوي الروسية في منطقة كالينينغراد الروسية، فقال: "روسيا لديها كل الوسائل للقضاء على أيّ جهة تحاول تدمير قواعد الدفاع الجوي الروسية".

وفي مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته إلى كازاخستان، أعلن الرئيس الروسي عن أنّ "روسيا مستعدَّة الآن وكما كانت دائمًا لحل النزاع في أوكرانيا سلميًا".

أضاف: "أجرينا محادثات في مينسك ووقّعنا اتفاقات مينسك. لكنّنا الآن نكتشف أنّهم (الاتحاد الأوروبي) وقّعوا عليها لكسب الوقت وتسليح أوكرانيا وليس لحل جميع المشاكل الناشئة سلميًا، وهو ما سعينا إليه دائمًا. ونحن مستعدّون لذلك الآن".

في المقابل، قال بوتين: "الوضع في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطوّر بطريقة تمنحنا الحق".

الكلمات المفتاحية