كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بوتين: كل المواقع التي تهدّد روسيًا عسكريًا نعتبرها أهدافًا مشروعة لنا
2026-05-29 22:10
أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة 29 أيار/مايو 2026، أنّ "روسيا تستطيع القضاء على أيّ جهة تحاول تدمير قواعد عسكرية على أراضي روسيا"، مضيفًا: "كل المواقع التي تشكّل تهديدًا عسكريًا لروسيًا تُعَدُّ أهدافا مشروعة لنا".

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب قمة "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" في كازاخستان، ردًّا على سؤال حول إمكان إطلاق طائرات مُسيَّرة من لاتفيا نحو روسيا: "جميع المواقع التي ينشأ منها أيّ تهديد عسكري مباشر، وأود أنْ أؤكّد على ذلك، تهديد عسكري مباشر لروسيا، هي أهداف مشروعة"، وفق ما أوردت وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وعلّق بوتين على تصريح وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس بشأن قواعد الدفاع الجوي الروسية في منطقة كالينينغراد الروسية، فقال: "روسيا لديها كل الوسائل للقضاء على أيّ جهة تحاول تدمير قواعد الدفاع الجوي الروسية".

وفي مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته إلى كازاخستان، أعلن الرئيس الروسي عن أنّ "روسيا مستعدَّة الآن وكما كانت دائمًا لحل النزاع في أوكرانيا سلميًا".

أضاف: "أجرينا محادثات في مينسك ووقّعنا اتفاقات مينسك. لكنّنا الآن نكتشف أنّهم (الاتحاد الأوروبي) وقّعوا عليها لكسب الوقت وتسليح أوكرانيا وليس لحل جميع المشاكل الناشئة سلميًا، وهو ما سعينا إليه دائمًا. ونحن مستعدّون لذلك الآن".

في المقابل، قال بوتين: "الوضع في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطوّر بطريقة تمنحنا الحق".

فرنسا: لا مبرّر للتوغّل "الاسرائيلي" المتزايد في لبنان
 تقرير: واشنطن تعتزم تسريع سحب قواتها من أوروبا وتعرض خططها على "الناتو" الشهر المقبل
اعتقالات جديدة في البحرين تطال مواطنين بينهم أطفال ورادود حسيني
الدفاع الروسية: ضربة واسعة استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية
عزيزي يحدد الدول التي ستحظى "بمعاملة خاصة متميزة" خلال عبور هرمز
بوتين: كل المواقع التي تهدّد روسيًا عسكريًا نعتبرها أهدافًا مشروعة لنا
باقري كني من موسكو: لضرورة تكثيف الجهود المشتركة للانتقال نحو عالم متعدد الأقطاب
