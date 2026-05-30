العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-05-30 00:16
260
21:49 |
‏ الأدميرال سياري: القوات البحرية تستفيد من التكنولوجيا الأكثر تطوراً في عمليات التدريب البحري التخصصي الأساسية
21:48 |
‏مساعد قائد الجيش الإيراني الأدميرال سياري: القوات المسلحة الإيرانية تمتلك اليوم أحدث المعدات والتجهيزات المتوافقة مع التقنيات الحديثة
21:48 |
‏ الأدميرال سياري: الجيش الإيراني يقف بكل اقتدار في مواجهة أي تحركات معادية وأي اعتداء سيُواجه برد أشد من السابق
21:31 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: "إسرائيل" تريد مواصلة الحرب في لبنان لكننا نقف إلى جانب الدولة والمقاومة هناك ونحن ملتزمون بإنهاء الحرب
21:30 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: خطوطنا الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة
21:30 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: التناقض في الموقف الأمريكي هو أحد المشكلات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن
21:29 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: نحن صامدون في ميداني الدبلوماسية والحرب من أجل تحقيق أهدافنا
21:28 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: احتمال عودة الحرب مازال قائما وأعددنا أنفسنا لذلك
21:28 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: لا نرحب بعودة الحرب لكن إن حدث ذلك فالولايات المتحدة ستتكبد خسائر أكبر
21:27 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: الحصار البحري على إيران سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري لإنهائه
21:27 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: نفضل الدبلوماسية ولدينا خطوط حمراء لن نتراجع عنها وعلى واشنطن أن تقدم تنازلات للتوصل إلى اتفاق لأنها في موقف ضعف
21:05 |
جواني: مياديننا مستعدة وإذا ارتكب العدو خطأً مجدداً فإن رد الجمهورية الإسلامية سيكون أكثر حزماً وقوة وفوق ما يمكن تصوره
21:04 |
جواني: البلاد تفاوض الآن من موقع المنتصر والأقوى وقد أعلنت شروطها لإنهاء هذا الوضع والآن جاء دور أميركا لتتخذ قرارها
21:04 |
جواني: الطرف المقابل الذي باتت هزيمته في الحرب واضحة للجميع يواجه الآن طريقين إما السيئ أو الأشد سوءاً
21:04 |
جواني: على الطرف المقابل الاختيار بين استمرار الحرب أو الإذعان لشروط وحقوق الشعب الإيراني
21:03 |
جواني: أهداف الأعداء الاستراتيجية كانت تشمل تدمير القدرات النووية والقضاء على الدفاع الصاروخي وإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية
21:03 |
جواني: انبعاث شعبنا وحضورهم الملحمي في الساحة جاء ليقلب معادلات العدو رأساً على عقب
21:03 |
جواني: إيران بسطت سيطرتها على مضيق هرمز وحصلت بعد 500 عام على موقع هو حق مسلم للشعب الإيراني
21:02 |
التلفزيون الإيراني: هذه الموارد قابلة للنقل والإنفاق في بنوك الوجهة التي تحددها إيران من دون أي قيود
21:02 |
مساعد قائد حرس الثورة للشؤون السياسية العميد يد الله جواني: إيران هي المنتصرة في هذا الميدان وأميركا تسير في مسار الهزيمة
21:01 |
التلفزيون الإيراني: تحرير الموارد المالية المجمدة التابعة لإيران يعدّ من أهم بنود النسخة غير الرسمية لإطار تفاهم إسلام آباد
21:01 |
التلفزيون الإيراني: أميركا تعهدت بأن توفر لإيران خلال 60 يوماً إمكانية الوصول الكامل إلى 12 مليار دولار من أصولها
21:00 |
التلفزيون الإيراني: تلتزم السفن بوضع معلوماتها بتصرف المركز المعني الإيراني وتعبئة نماذج تتضمن التفاصيل المتعلقة بالشحنة
21:00 |
التلفزيون الإيراني: هذه معلومات تشكل أساساً لتحديد ما إذا كانت السفينة تمثل تهديداً أم لا كما تتيح إجراء التفتيش الميداني
20:59 |
التلفزيون الإيراني: أي سفينة تُعتبر شحنتها تهديداً أو يكون المستفيد منها بحالة عداء مع إيران لن يتم الاعتراف بها كسفينة تجارية
20:59 |
التلفزيون الإيراني: تحديد مسار الحركة وكلفة خدمات الملاحة وتوفير الأمن وجبر الأضرار البيئية قد أُدرجت ضمن نطاق صلاحيات إيران
20:58 |
التلفزيون الإيراني: النصّ يكشف عن ملامح المعادلة الأمنية في مضيق هرمز ومصير الأصول الإيرانية المجمدة
20:58 |
التلفزيون الإيراني: بناءً على النسخة غير الرسمية فإن أحد أهم محاور الاتفاق هو إعادة تعريف قواعد المرور والعبور في مضيق هرمز
20:58 |
التلفزيون الإيراني: تعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقاً لهذا النص هي المرجعية الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة
20:57 |
التلفزيون الإيراني: النص غير الرسمي لتفاهم إسلام آباد لم يصبح نهائياً بعد
20:27 |
قربان زاده: محور المفاوضات الأهم خلال زيارة قطر هو الحصول على الضمانات اللازمة للوصول الحقيقي والمستدام إلى هذه الأصول
20:26 |
عضو الفريق الاقتصادي الإيراني المفاوض حسین قربان زاده: في مفاوضات قطر حصلنا على ضمانات لضمان وصول إيران إلى الأصول المفرج عنها
18:28 |
مقر خاتم الأنبياء المركزي: أي مخالفة لمقررات العبور من مضيق هرمز ستعرض أمن الملاحة لخطر جدي
18:28 |
مقر خاتم الأنبياء المركزي: نحذر من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة لأنه سيُقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة الإيرانية
18:27 |
مقر خاتم الأنبياء المركزي: نؤكد ضرورة التزام جميع السفن التجارية منها والناقلات بالمرور عبر المسارات المحددة من إيران
18:27 |
مقر خاتم الأنبياء المركزي: جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بالحصول على ترخيص من بحرية الحرس الثوري
16:06 |
عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران حسين مظفر: لقد حان الوقت لتطبيق لوائح جديدة في مضيق هرمز
16:06 |
حسين مظفر: من حق إيران الطبيعي تحديد الشروط واللوائح والقواعد الخاصة باستغلال هذا الممر المائي الاستراتيجي
16:06 |
حسين مظفر: حان الوقت لاستغلال الإمكانيات الاستراتيجية والاقتصادية لهذا الممر المائي لضمان المصالح الوطنية من خلال تطبيق قواعد ولوائح محددة
14:06 |
إيران| عبور 20 سفينة تجارية من مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد حصول الموافقات اللازمة من الحرس الثوري
12:49 |
قائد قوات حرس الحدود الإيرانية: أحبطنا محاولة عناصر جماعات معادية مهاجمة حرس الحدود بجالدران شمال غربي البلاد
11:44 |
إيران| "تسنيم": الحصار البحري الأميركي لا يزال قائمًا و"سنتكوم" تصدر تحذيرات على خط الحصار في محاولة لوقف السفن الإيرانية
11:43 |
إيران| اللواء محسن رضائي: الرئيس الأميركي أثبت أكثر من أي وقت مضى أنه ليس أهلا للحوار ويسعى إلى أهداف أخرى
11:42 |
إيران| عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي: الرئيس الأميركي يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة عبر مواصلة الحصار والمبالغة في المطالب
10:38 |
"بلومبرغ": في الهجوم الذي شنّته إيران قبل 3 أيام على قاعدة أمريكية في الكويت أُصيب 5 جنود أمريكيين وتدمر بالكامل طائرة بدون طيار من نوع MQ-9 سعرها 30 مليون دولار
10:28 |
الرئيس الإيراني: لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدوام صدقها والتزامها بنهج الحوار
10:28 |
الرئيس الإيراني: لقد حان الوقت الآن للطرف الآخر لإظهار إرادته والالتزام بتعهداته الدولية قولًا وفعلًا
10:27 |
الرئيس الإيراني خلال اتصال مع أمير قطر: نحن على استعداد للتوصل إلى إطار مشرّف لإنهاء الحرب في المنطقة
10:11 |
"إيه بي سي نيوز" نقلاً عن مسؤول أمريكي: عمليات البحث العسكرية بمضيق هرمز منذ بدء الحرب لم تكشف أي دليل على وجود ألغام
08:03 |
شبكة ABC نيوز: من المرجح أن يستغرق إعادة بناء مخزون أكثر من 1000 صاروخ باتريوت اعتراضي حتى عام 2029
08:02 |
شبكة ABC نيوز: أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 1000 صاروخ توماهوك على إيران خلال الحرب وسيستغرق إنتاج بدائل لها حتى عام 2030
08:02 |
شبكة ABC نيوز: قد يستغرق استبدال نحو 290 صاروخًا من منظومة ثاد حتى نهاية عام 2029
08:00 |
شبكة ABC نيوز: رغم اقتراح إدارة ترامب لميزانية عسكرية بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027 لتسريع عملية استبدال الذخائر إلا أن المشكلة ليست في المال بل في الوقت
07:59 |
شبكة ABC نيوز: الولايات المتحدة ستحتاج سنوات لاستبدال مخزونات الأسلحة المتطورة المستخدمة في الحرب الإيرانية
