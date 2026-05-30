دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 29/05/2026، 22 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- الساعة 04:00 أمس الخميس 28-05-2026 تفجير عبوتين ناسفتين بجرّافة D9 وبآليّة عسكريّة تابعتين لجيش العدوّ الإسرائيلي عند منطقة البركة في بلدة حدّاثا.

2- الساعة 16:00 أمس الخميس 28-05-2026 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل بصلية صاروخيّة.

3- الساعة 17:00 أمس الخميس 28-05-2026 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخيّة.

4- الساعة 17:20 أمس الخميس 28-05-2026 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة يحمر الشقيف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

5- الساعة 23:20 أمس الخميس 28-05-2026 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

6- الساعة 23:50 أمس الخميس 28-05-2026 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

7- الساعة 00:05 استهداف آليّات لجيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم قرب الملعب في بلدة حدّاثا بقذائف المدفعيّة وإجبارها على التراجع.

8- الساعة 08:35 استهداف موقع المالكيّة وثكنة يفتاح بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

9- الساعة 08:50 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة يحمر الشقيف بالأسلحة المناسبة وقد شوهدت تحترق.

10- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مستوطنة نطوعا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

11- الساعة 13:20 استهداف موقع نمر الجمل المستحدث بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

12- السّاعة 13:30 تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة يحمر الشقيف وشوهدت تحترق.

13- الساعة 14:00 استهداف تجهيزات فنّية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

14- بين الساعة 14:30 والساعة 14:40 استهداف ثلاث دبّابات ميركافا في بلدة يحمر الشقيف بثلاث محلّقات أبابيل الانقضاضية وتحقيق اصابات مؤكّدة.

15- الساعة 15:00 استهداف منصّة القبّة الحديديّة في موقع رأس الناقورة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

16- الساعة 15:30 استهداف آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

17- الساعة 17:15 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

18- الساعة 19:00 استهداف دبّابة ميركافا شرق بلدة يحمر الشقيف بصاروخ موجّه وقد شوهدت تحترق.

19- الساعة 19:05 استهداف دبّابة ميركافا في محيط بلدة دبّين بالأسلحة المناسبة وقد شوهدت تحترق.

20- الساعة 21:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في معسكر غابات الجليل بمسيّرة انقضاضيّة.

21- الساعة 21:30 استهداف مربض مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ في خربة ماعر بمسيّرة انقضاضيّة.

22- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بصلية صاروخيّة.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

الكلمات المفتاحية