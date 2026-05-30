כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عزيزي يحدد الدول التي ستحظى "بمعاملة خاصة متميزة" خلال عبور هرمز

2026-05-30 10:13
قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم عزيزي، لوكالة نوفوستي، إن روسيا والصين ستتمتعان "بمعاملة خاصة متميزة" للمرور عبر مضيق هرمز.

وأضاف عزيزي: "ستستمر الدول ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لنا، بما في ذلك الصين وروسيا، في التمتع بمعاملة خاصة وظروف مواتية في المسائل المتعلقة بمضيق هرمز".

وأكد عزيزي أن روسيا والصين لطالما دعمتا إيران وتعاونتا معها، وظلتا بالقرب من طهران حتى في أصعب الفترات .

لذا، ووفقًا لعزيزي، سيحظى كلا البلدين باهتمام خاص عند تنظيم الشحن والعبور عبر مضيق هرمز.

وأشار عزيزي إلى أن هذه المسألة تخص السفن التجارية وناقلات النفط من روسيا والصين على حد سواء.

