العدو يواصل إجرامه.. شهداء وجرحى في الجنوب

2026-05-30 10:55
واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته في جنوب لبنان في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار حيث شن الطيران المعادي غارات استهدفت بلدات سجد والريحان والقطراني (قضاء جزين)، ودبين، على عدة دفعات، والجميجمة، والغندورية وفرون على عدة دفعات، وأنصار وحاروف وزبدين على عدة دفعات، وكفردونين. 

كما أغار طيران العدو مستهدفًا "بيك أب" على طريق الشريفة ـ حبوش النبطية ما أسفر عن استشهاد مواطن وجرح آخر بحالة خطيرة، كذلك أغار الطيران المعادي على الطريق المؤدية لمستشفى نبيه بري الحكومي ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

بالتزامن، استمر القصف المدفعي مستهدفًا بلدات جديدة مرجعيون وجبشيت وحاروف ونفذ العدو عملية نسف طالت عريض مرجعيون.

هذا، ووجه جيش العدو "الإسرائيلي" تهديدًا إلى سكان بلدات وقرى ميفدون وشوكين وزبدين في النبطية، وجديدة أنصار والزرارية ومزرعة كوثرية الرز ومشغرة.

استهداف المقاومة الإسلامية منصة "قبة حديدية" للعدو في ثكنة "برانيت" يوم 26 أيار
فضل الله: قلعة الشقيف موقع أثري يتبع لوزارة الثقافة وليس موقعًا عسكريًا للمقاومة
غارات "إسرائيلية" عنيفة دمّرت مباني ومؤسسات في مشغرة وميدون 
خشية في جيش الاحتلال من الانسحاب تحت النار من جنوب لبنان
فرنسا: لا مبرّر للتوغّل "الاسرائيلي" المتزايد في لبنان
