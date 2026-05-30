شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت ( 30 أيار 2026)، حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها لمناطق عدة في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان خلال اقتحام بلدة ميثلون جنوب جنين، وهم ياسر عرفات نعيرات، مهند بلال نعيرات، زيد عماد ربايعة.

تزامن ذلك مع اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سمارة عباس ومحمد عباس بعد مداهمة منزليهما بضاحية شويكة في طولكرم.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال أحياء الجعيدي والنزال والنقار وكفر سابا في مدينة قلقيلية وشنت حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب “محمود أبو لبدة” ومحمود ولويل خلال اقتحام حي كفر سابا، و الأسير المحرر محمد نزال عقب اقتحام منزله في مدينة قلقيلية ضمن حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين.

وطالت الاعتقالات الفتى “يامن زياد داود” عقب مداهمة منزله خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي رام الله، اقتحم جيش الاحتلال مجمع فلسطين الطبي، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز اتجاه المنازل خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق المدينة.

