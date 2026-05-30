أفادت وكالة بلومبيرغ، نقلًا عن مصدر مطلع، أن خمسة أميركيين أُصيبوا، ودُمرت طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper واحدة على الأقل، وتضررت أخرى بشدة، بعد أن أصابت شظايا صاروخ باليستي إيراني القاعدة الأميركية في الكويت.

ووفقًا لبلومبيرغ، نقلاً عن مصدر لم تسمّه، اعترضت الدفاعات الجوية الكويتية صاروخ فاتح-110، لكن شظاياه أصابت القاعدة الجوية الأميركية في الكويت.

وتحدثت بلومبيرغ، نقلًا عن المصدر نفسه، عن "إصابة نحو خمسة أشخاص، بينهم متعاقدون وعسكريون. ودُمرت إحدى طائرات Reaper المسيّرة، وتضررت أخرى على الأقل بشكل جسيم، وتبلغ تكلفة كل منهما نحو 30 مليون دولار".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيانٍ له يوم الخميس الماضي، أن القاعدة الجوية الأميركية استُهدفت باعتبارها مصدر العدوان، وذلك عقب هجومٍ شنّه الجيش الأميركي فجرًا على نقطةٍ في ضواحي مطار بندر عباس بقذائف جوية.

ووصف الحرس الثوري هذا الرد بأنه تحذيرٌ شديد اللهجة للعدو، مفاده أن العدوان لن يمر دون رد، وأنه في حال تكراره، سيكون رد إيران أكثر حسمًا، وستقع المسؤولية والتبعات على عاتق المعتدي.

الكلمات المفتاحية