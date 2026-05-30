رأت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" أنّ "الجبهة الشمالية تشهد تصعيدًا جديدًا، إذ أطلق حزب الله صباح اليوم السبت (30 أيار/ مايو 2026)، عددًا من الصواريخ باتجاه منطقة جبل ميرون. وحتى الآن، لا تزال الجهات المختصة تتحقق مما إذا كانت هناك إصابات. ويُعتبر هذا الحادث استثنائيًا مقارنة بطبيعة القتال الجاري في ظل اتفاق وقف إطلاق النار. وقد اعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخًا أُطلق من لبنان"، (بحسب زعمهم).

وأضافت الصحيفة: "خلال الليل، دوت صفارات الإنذار مجددًا في المناطق الحدودية نتيجة عمليات إطلاق صواريخ من لبنان. كما سُجلت إصابة مباشرة في وسط مدينة كريات شمونة".

وكان الجيش "الإسرائيلي" قد قدّر منذ يوم الخميس أن حزب الله سيحاول تنفيذ هجمات صاروخية تستهدف مناطق واسعة في شمال "إسرائيل" وربما وسطها أيضًا، وذلك نتيجة الضغوط التي يتعرض لها بفعل العمليات العسكرية، وفي محاولة لدفع الولايات المتحدة إلى إدراجه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران وربط الساحتين اللبنانية والإيرانية، وهو أمر تعارضه "إسرائيل"، وفق ما نقلته الصحيفة.

وفي سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن الجيش "الإسرائيلي" يواجه صعوبات في التعامل مع الطائرات المسيّرة الانتحارية التابعة لحزب الله، مشيرة إلى أنه أطلق خلال الأيام الأخيرة حملة إعلامية موجهة إلى الجمهور "الإسرائيلي"، ركزت على إبراز ما يعتبره إنجازات تحققت بعد ثلاثة أشهر من الحرب ضد حزب الله لتغطية فشله أمام المسيّرات".

