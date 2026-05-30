بسبب الحرب على إيران.. مؤسسات دولية تحذّر من أزمة طاقة

2026-05-30 13:59
تتواصل تداعيات الحرب على إيران لتلقي بظلالها على الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وسط تصاعد المخاوف من انعكاساتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي هذا السياق، حذّر رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين ​ومنظمة التجارة العالمية من أن ‌الحرب في الشرق الأوسط تقلص إمدادات الطاقة العالمية وتلحق أشد الضرر بالاقتصادات الهشة.

هذا؛ وأدت الحرب الأميركية "الإسرائيلية" ​على إيران إلى تعطيل التجارة وزعزعة الأسواق ​المالية وإثارة مخاوف إزاء إمدادات الطاقة العالمية، لا سيما عبر مضيق هرمز، وهو ممر ​مائي حيوي لشحنات النفط والغاز.

وأكدت المؤسسات الدولية ​أن الاقتصاد العالمي لا يزال متماسكًا، إلا أن الحرب على إيران تؤثر تأثيرًا غير متناسب على الدول الفقيرة من خلال ​ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتزايد حالة عدم ​اليقين والمخاطر التي تهدد الوظائف.

كما أفاد رؤساء هذه المنظمات في ‌بيان مشترك بأنهم اجتمعوا الخميس الماضي لمناقشة كيفية الاستجابة للتداعيات الاقتصادية للحرب.

وقالت المؤسسات "إذا ​لم تعد تدفقات الشحن إلى طبيعتها، فإن استمرار الاستنزاف السريع لمخزونات النفط العالمية قبل ذروة الطلب على النفط ​في فصل الصيف في ​نصف الكرة الشمالي سيشكل مخاطر متزايدة على أمن الوقود وظروف ​السوق والمرونة الاقتصادية الأوسع".

ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الطاقة
فرنسا: لا مبرّر للتوغّل "الاسرائيلي" المتزايد في لبنان
 تقرير: واشنطن تعتزم تسريع سحب قواتها من أوروبا وتعرض خططها على "الناتو" الشهر المقبل
اعتقالات جديدة في البحرين تطال مواطنين بينهم أطفال ورادود حسيني
بزشكيان خلال اجتماع الحكومة: سنضحي بأرواحنا لحماية إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
مهاجراني: الحكومة تسعى لتحييد آثار الحصار البحري وتقليص تداعياته
حاجي بابائي: لإحباط الأعمال العدائية البحرية للعدو عبر استخدام المسارات البديلة
