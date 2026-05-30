كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
الدفاع الروسية: ضربة واسعة استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية
الدفاع الروسية: ضربة واسعة استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية

2026-05-30 14:15
276

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت (30 أيار/مايو 2026)، أن قواتها نفذت ضربة جماعية وصفتها بالناجحة استهدفت مطارات عسكرية ومرافق للبنية التحتية للطاقة والوقود والنقل المستخدمة لمصلحة الجيش الأوكراني.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنّ العملية جاءت ردًا على ما وصفته بـ"الهجمات الإرهابية الأوكرانية" التي استهدفت أهدافًا مدنية داخل روسيا، مشيرة إلى أن الضربة نُفذت باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تُطلق من البر والجو، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية. وأكدت أن جميع الأهداف المحددة للعملية قد تم تحقيقها.

وأضاف التقرير أن القوات الروسية استهدفت أيضًا نقاط انتشار مؤقّتة لتشكيلات الجيش الأوكراني ومجموعات من المرتزقة الأجانب في 148 منطقة مختلفة.

وفي ما يتعلق بالخسائر البشرية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية بلغ نحو 1320 جنديًا. ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، فقد خسر الجيش الأوكراني نحو 200 جندي في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعتي سومي وخاركوف، وأكثر من 180 جنديًا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك، إضافة إلى أكثر من 85 جنديًا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب" في دونيتسك.

كما أشار التقرير إلى سقوط أكثر من 340 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك، وأكثر من 455 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، فضلًا عن أكثر من 60 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية 10 قنابل جوية موجهة، وقذيفة صاروخية من منظومة "هيمارس"، إضافة إلى 352 طائرة مسيّرة أوكرانية.

فرنسا: لا مبرّر للتوغّل "الاسرائيلي" المتزايد في لبنان
 تقرير: واشنطن تعتزم تسريع سحب قواتها من أوروبا وتعرض خططها على "الناتو" الشهر المقبل
اعتقالات جديدة في البحرين تطال مواطنين بينهم أطفال ورادود حسيني
الدفاع الروسية: ضربة واسعة استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية
عزيزي يحدد الدول التي ستحظى "بمعاملة خاصة متميزة" خلال عبور هرمز
بوتين: كل المواقع التي تهدّد روسيًا عسكريًا نعتبرها أهدافًا مشروعة لنا
باقري كني من موسكو: لضرورة تكثيف الجهود المشتركة للانتقال نحو عالم متعدد الأقطاب
