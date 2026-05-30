أكد مستشار آية الله السيد مجتبى الخامنئي، للشؤون العسكرية، اللواء محسن رضائي أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة.

وقال رضائي في منشورٍ له على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" أنّ الرئيس الأميركي "يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة" عبر الإبقاء على الحصار البحري وتصعيده في المفاوضات، مشددًا على أن ترامب أثبت أكثر من أي وقت مضى أنه ليس شخصًا تفاوضيًا على الإطلاق، وأنه يسعى لتحقيق أهداف أخرى.

