كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

غضب في مستوطنات الشمال بعد ليلة قاسية: الحكومة تخلت عنا
2026-05-30 16:52
قال المحلّل العسكري الصهيوني في موقع "والا" إيلي أشكنازي إن الصواريخ، والمحلقات، وصافرات الإنذار، لا تتوقف في الشمال، وعلى رأسها، إصابة مباشرة في مركز "كريات شمونة". 

ونقل عن رئيس مجلس مطلة دافيد أزولاي قوله إن "الحديث يدور عن ليلة أخرى من الاستباحة، صافرات الإنذار، الركض نحو الأماكن المحصنة، وواقع مستحيل مرّ على "سكان" (مستوطني) الجليل الأعلى وخط المواجهة، وهذا لا يهم حكومة "إسرائيل" بتاتًا، إذ لا يمكن الاستمرار في تطبيع هذا الواقع المجنون".

وبحسب أشكنازي، فقد هاجم رئيس مجلس مطلة دافيد أزولاي الحكومة بحدّة، بعد ليلة متوترة وصاخبة للغاية مرت على المنطقة شملت رشقًا صاروخيًا.

ويسود بين المستوطنين ورؤساء السلطات المحلية في المنطقة غضب عميق وشعور قاسٍ بالتخلي عنهم في ظل ما يسمونه "تطبيع الواقع المجنون". 

ووفقًا لأشكنازي، فقد شاركت مستوطنة من "كريات شمونة" صباح اليوم "مشاعرها القاسية"، وعبرت عن الإحباط العميق جراء غياب رد مناسب بحسب رأيها من جانب المؤسسة الأمنية، قائلة: "لا توجد حتى طائرة واحدة في السماء. ليس هناك حكم ينصف "كريات شمونة"، إذا كانت قد تبقت فيها بعض المصالح التجارية، فقد جاءت الصواريخ وقضت عليها".

وقال: "بالمقابل، ظهرت وسط مجموعات "السكان" تساؤلات كثيرة حول بقاء مواطنين وأطفال في المدينة تحت النار: "ليس واضحًا كيف لا يزال هناك أطفال في "كريات شمونة". كيف لا تقوم الحكومة بإخلاء "السكان" من هناك حتى يصلوا إلى حل؟ لماذا لا يضغط رؤساء السلطات المحلية من أجل الإخلاء؟". 

وأكد أن "الواقع الأمني يدفع قيادة الشمال إلى إطلاق تصريحات حادة ضد الحكومة، مع المطالبة بتغيير معادلة الرد في مواجهة حزب الله".

كما نقل عن رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أساف لنغلبن صرخته: "الحكومة تتخلى عن الجليل الأعلى، يجب عليها إعادة الأمن لـ "السكان" الآن دون أي قيود، وصياغة تشريعات وقرارات لنمو حقيقي".

وبحسب أشكنازي، انضم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، إلى الانتقادات حيث كتب عبر حسابه على منصة "إكس" قائلًا: "ليلة عصيبة مرت على "سكان" الشمال، حكومة 7 تشرين الأول/أكتوبر تخلت عنهم ليواجهوا مصير صافرات الإنذار، الصواريخ والمحلقات".

وبحسب رئيس بلدية "كريات شمونة" أفيحاي شتيرن، فقد أُطلقت عشر قذائف صاروخية، وقد أصاب صاروخ واحد قلب المدينة وتسبب في أضرار جسيمة للمصالح التجارية والمحلات.

ووجه شتيرن انتقادات حادة للحديث عن وقف إطلاق النار في الشمال، قائلًا: "عندما يتحدثون عن وقف إطلاق النار، فإنهم يتحدثون بالضبط عن وقف إطلاق النار في لبنان وفي بيروت. نحن هنا في حرب مستمرة. هل هكذا يبدو وقف إطلاق النار؟ عندما يدخل الأطفال و"السكان" في منتصف الليل إلى الغرف المحصنة والملاجئ؟ لو سقطت هذه الرشقة قبل عدة ساعات، عندما كانت المصالح التجارية مفتوحة، لكنا هنا أمام كارثة".

