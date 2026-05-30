أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن إيران تفضل الحلول الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق، لكنها تتمسك بخطوط حمراء لن تتراجع عنها، مشدداً على أن واشنطن مطالبة بتقديم تنازلات لأنها باتت في "موقف ضعف".

وفي حديث تلفزيوني قال رضائي إن الخطوط الحمراء الإيرانية في أي مفاوضات تشمل دفع التعويضات، وإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، ورفع العقوبات، وخروج القوات الأميركية من المنطقة، معتبراً أن التناقض في المواقف الأميركية ما زال أحد أبرز العوائق أمام التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن إيران "صامدة في ميداني الدبلوماسية والحرب" من أجل تحقيق أهدافها، مؤكداً أن احتمال عودة الحرب لا يزال قائماً وأن بلاده أعدّت نفسها لهذا السيناريو، لكنها لا ترحب بعودة المواجهة. وحذر من أن أي حرب جديدة ستؤدي إلى تكبد الولايات المتحدة خسائر أكبر.

وشدد رضائي على أن "إسرائيل" تسعى إلى مواصلة الحرب في لبنان، مؤكداً أن إيران تقف إلى جانب الدولة اللبنانية والمقاومة، وأنها ملتزمة بالعمل لإنهاء الحرب هناك. كما أعلن أن الحصار البحري المفروض على إيران سينتهي سواء عبر المفاوضات أو من خلال التحرك العسكري لإنهائه.

من جهته، أكد نائب رئيس الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني أن إيران تتفاوض اليوم من موقع "المنتصر والأقوى"، بعدما أعلنت شروطها لإنهاء الوضع القائم، معتبراً أن القرار بات الآن بيد الولايات المتحدة.

وقال جواني إن الطرف المقابل الذي باتت هزيمته في الحرب واضحة للجميع يواجه خيارين: إما الاستمرار في الحرب أو الإذعان لحقوق وشروط الشعب الإيراني، مضيفاً أن الأهداف الاستراتيجية للأعداء كانت تتمثل في تدمير القدرات النووية الإيرانية والقضاء على منظومة الدفاع الصاروخي وإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار إلى أن الحضور الشعبي الإيراني وما وصفه بـ"الانبعاث الوطني" قلب معادلات العدو رأساً على عقب، مؤكداً أن إيران بسطت سيطرتها على مضيق هرمز وحصلت بعد خمسة قرون على موقع اعتبره "حقاً مسلماً للشعب الإيراني".

وختم جواني بالتشديد على أن الميادين الإيرانية في حالة جهوزية كاملة، محذراً من أن أي خطأ جديد من جانب الأعداء سيقابل برد من الجمهورية الإسلامية سيكون "أكثر حزماً وقوة وفوق ما يمكن تصوره".

