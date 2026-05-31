تُوّج نادي باريس سان جرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه وللعام الثاني تواليًا، بعد فوزه على أرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست. وانتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ أرسنال المباراة بقوة مباغتًا الفريق الفرنسي بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق الألماني كاي هافيرتس، الذي استغل خطأ في التشتيت الدفاعي ليسدد كرة قوية في سقف مرمى الحارس سافونوف. وأصبح هافيرتس بهذا الهدف ثالث لاعب يسجل في نهائي المسابقة مع فريقين مختلفين. ونجح باريس سان جرمان في فرض سيطرته بعد ذلك حتى تمكن عثمان ديمبيليه من تعديل النتيجة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم لصالح الجورجي خفيتشا كفارتسخيليا.

واستمرت الإثارة في الشوطين الإضافيين وسط محاولات متبادلة لإحراز هدف الفوز القاتل، ليلجأ الفريقان في النهاية إلى ركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للباريسيين. وسجل لباريس سان جرمان كل من غونسالو راموش، ديزيريه دويه، المغربي أشرف حكيمي ولوكاس بيرالدو، بينما سجل لأرسنال فيكتور يوكيريس، ديكلان رايس وغابريال مارتينيلي، في حين أهدر المدافع البرازيلي غابرييل الركلة الحاسمة لأرسنال بعدما سددها فوق العارضة.

وبهذا الإنجاز التاريخي، أصبح باريس سان جرمان ثاني فريق في التاريخ الحديث لدوري أبطال أوروبا يحتفظ باللقب لعامين متتاليين، بعد الثلاثية التاريخية لنادي ريال مدريد الإسباني بين عامي 2016 و2018. وفي المقابل، فشل أرسنال في تحقيق لقبه الأوروبي الأول رغم خوضه النهائي وتتويجه مسبقًا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

