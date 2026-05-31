عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي متصفحات الويب الذكية في 2026.. من مجرد نافذة للتصفح إلى مساعد رقمي متكامل

رياضة

باريس سان جرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليًا على حساب أرسنال
🎧 إستمع للمقال
رياضة

باريس سان جرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليًا على حساب أرسنال

2026-05-31 02:54
157

 

تُوّج نادي باريس سان جرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه وللعام الثاني تواليًا، بعد فوزه على أرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست. وانتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ أرسنال المباراة بقوة مباغتًا الفريق الفرنسي بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق الألماني كاي هافيرتس، الذي استغل خطأ في التشتيت الدفاعي ليسدد كرة قوية في سقف مرمى الحارس سافونوف. وأصبح هافيرتس بهذا الهدف ثالث لاعب يسجل في نهائي المسابقة مع فريقين مختلفين. ونجح باريس سان جرمان في فرض سيطرته بعد ذلك حتى تمكن عثمان ديمبيليه من تعديل النتيجة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم لصالح الجورجي خفيتشا كفارتسخيليا.

واستمرت الإثارة في الشوطين الإضافيين وسط محاولات متبادلة لإحراز هدف الفوز القاتل، ليلجأ الفريقان في النهاية إلى ركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للباريسيين. وسجل لباريس سان جرمان كل من غونسالو راموش، ديزيريه دويه، المغربي أشرف حكيمي ولوكاس بيرالدو، بينما سجل لأرسنال فيكتور يوكيريس، ديكلان رايس وغابريال مارتينيلي، في حين أهدر المدافع البرازيلي غابرييل الركلة الحاسمة لأرسنال بعدما سددها فوق العارضة.

وبهذا الإنجاز التاريخي، أصبح باريس سان جرمان ثاني فريق في التاريخ الحديث لدوري أبطال أوروبا يحتفظ باللقب لعامين متتاليين، بعد الثلاثية التاريخية لنادي ريال مدريد الإسباني بين عامي 2016 و2018. وفي المقابل، فشل أرسنال في تحقيق لقبه الأوروبي الأول رغم خوضه النهائي وتتويجه مسبقًا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

الكلمات المفتاحية
الرياضة الدوري الإنجليزي لكرة القدم
إقرأ المزيد
المزيد
باريس سان جرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليًا على حساب أرسنال
باريس سان جرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليًا على حساب أرسنال
رياضة منذ يوم
الريال مع السيتي...نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
الريال مع السيتي...نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
رياضة منذ 3 أشهر
تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم مع اقتراب مونديال 2026
تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم مع اقتراب مونديال 2026
رياضة منذ 3 أشهر
برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بعد أسبوع من التخلي عنها
برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بعد أسبوع من التخلي عنها
رياضة منذ 3 أشهر
مقالات مرتبطة
باريس سان جرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليًا على حساب أرسنال
باريس سان جرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليًا على حساب أرسنال
رياضة منذ يوم
إيران تطلب رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية تعليق أنشطة الكيان الصهيوني الرياضية
إيران تطلب رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية تعليق أنشطة الكيان الصهيوني الرياضية
إيران منذ شهر
الريال مع السيتي...نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
الريال مع السيتي...نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
رياضة منذ 3 أشهر
تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم مع اقتراب مونديال 2026
تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم مع اقتراب مونديال 2026
رياضة منذ 3 أشهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة