يشهد عام 2026 تصاعدًا غير مسبوق في منافسة سوق متصفحات الإنترنت، ورغم استمرار هيمنة متصفحي "كروم" من "غوغل" و"سفاري" من "أبل"، فإن جيلًا جديدًا من المتصفحات يبرز بقوة، مراهنًا على الذكاء الاصطناعي، والخصوصية، والإنتاجية لتقديم تجارب تتجاوز المفهوم التقليدي لتصفح الويب.

فقد دخلت شركة "Perplexity" السباق بمتصفحها الجديد "Comet"، الذي يعمل كمحرك بحث تفاعلي يعتمد على المحادثة، ويمكنه تلخيص الرسائل الإلكترونية واستعراض الصفحات وإرسال دعوات التقويم. ومن جهتها، كشفت الشركة المطورة لمتصفح "Arc" عن متصفحها الجديد "Dia"، الذي يحلل الصفحات والمواقع التي يزورها المستخدم للإجابة عن الأسئلة وتلخيص الملفات.

كما قدمت شركة "Opera" متصفح "Neon" المعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على البحث، والتسوق، وكتابة الأكواد البرمجية، وتنفيذ المهام دون اتصال بالإنترنت. وأطلقت شركة "OpenAI" متصفحها "Atlas"، الذي يتيح الحصول على إجابات من "تشات جي بي تي" حول نتائج البحث والتصفح من داخل الواجهة، مع وضع خاص للوكلاء الأذكياء. وفي السياق نفسه، يبرز مشروع "Aside" الناشئ، المدعوم من "Y Combinator"، بهدف أتمتة المهام داخل المتصفح كليًا عبر خدمات مثل "Gmail" و"Notion" و"Slack".

ويستمر متصفح "Brave" في تقديم الحجب المدمج للإعلانات وأدوات التتبع، مع منح مكافآت عبر عملة رقمية خاصة، وخدمات "VPN"، ومساعد ذكاء اصطناعي.

ويبرز مشروع "Ladybird" كأحد أكثر المشاريع طموحًا لبناء متصفح مفتوح المصدر بالكامل دون الاعتماد على مشروع "Chromium" التابع لشركة "غوغل"، مع خطط لإطلاق نسخة تجريبية خلال عام 2026. أما متصفح "Vivaldi"، فيركز على التخصيص الشامل للواجهة وإضافة المزايا كالتقويم والملاحظات مع الالتزام بعدم تتبع المستخدمين.

وقدمت "Opera" متصفح "Opera Air" الذي يدعم فكرة "التصفح الواعي" عبر أدوات تساعد على التركيز والصحة النفسية، مثل تمارين التنفس وتذكيرات فترات الراحة. وصُمم متصفح "SigmaOS" خصيصًا لمستخدمي أجهزة "ماك" لتنظيم علامات التبويب في مساحات عمل منفصلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص المحتوى. وأخيرًا، يركز "Zen Browser" على توفير تجربة تصفح هادئة عبر تقسيم النوافذ وميزة العرض المزدوج ومظاهر مطورة من المجتمع.

إن هذه المنافسة المحتدمة تشير إلى أن السنوات المقبلة قد تشهد تغييرات جوهرية في طريقة التفاعل مع الإنترنت، ليتحول المتصفح من مجرد نافذة ويب تقليدية إلى مساعد رقمي متكامل.

