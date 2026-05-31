دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 31/05/2026، سلسلة بيانات عسكرية وفقًا للآتي:



بيان رقم (1):



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 23:20 أمس السبت 30-05-2026 دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 31-05-2026‏

14 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (2):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 23:50 أمس السبت 30-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

بيان رقم (3):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 الأحد 31-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.



بيان رقم (4):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:40 الأحد 31-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيّرة انقضاضيّة.

بيان رقم (5):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 الأحد 31-05-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (6):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 الأحد 31-05-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.



بيان رقم (7):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 الأحد 31-05-2026 قوّة إسرائيليّة عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.



بيان رقم (8):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 الأحد 31-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" في موقع المطلّة بقذائف المدفعية.



بيان رقم (9):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:45 الأحد 31-05-2026 مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ "الإسرائيلي" في بلدة العديسة بصليةٍ صاروخيّة.



بيان رقم (10):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 الأحد 31-05-2026 آلية "نميرا" تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيلي" في بلدة دِبل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحققّوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (11):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 الأحد 31-05-2026 آلية "نميرا" ثانية تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيلي" في بلدة دِبل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحققّوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (12):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:45 الأحد 31-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" في بلدة القوزح جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة.



بيان رقم (13):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:35 الأحد 31-05-2026 آلية "هامر" قياديّة تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيلي" في محيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (14):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:45 الأحد 31-05-2026 آليّتي "هامر" تابعتين لجيش العدوّ "الإسرائيلي" في محيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمحلّقتي أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (15):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 الأحد 31-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" في محيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (16):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 الأحد 31-05-2026 قوّة "إسرائيليّة" تموضعت في منزل بمحيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (17):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 الأحد 31-05-2026 رادارًا للتّشويش على المسيّرات تابع لجيش العدو "الإسرائيلي" بمحيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (18):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:15 الأحد 31-05-2026 آليّةً عسكريّةً محاطةً بتجمّعٍ لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" في بلدة دبّين جنوب لبنان بصاروخٍ موجّهٍ وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (19):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:45 الأحد 31-05-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ "الإسرائيلي" في مدينة صفد المحتلّة بِصَليتَين صاروخيّتين.



بيان رقم (20):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:00 الأحد 31-05-2026‏ موقع حانيتا بمسيّرة انقضاضيّة.

بيان رقم (21):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:30 الأحد 31-05-2026‏ قوّة إسرائيليّة متموضعة داخل خيمة في بلدة مارون الراس بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

