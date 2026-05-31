كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
2026-05-31 04:03
23:49 |
مهاجراني: رئيس الجمهورية أكد خلال مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء هذا المساء على الاستمرار في خدمة الشعب وصون المصالح الوطنية حتى الموت
23:48 |
إيران| المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني حول الإشاعات بشأن استقالة بزشكيان: العدو ينشر أمنياته ويصورها على أنها واقع
21:37 |
القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد إبن الرضا: أصابعنا على الزناد وهناك مفاجآت جديدة في الطريق
21:23 |
القيادة العامة للحرس الثوري الإيراني تهنّئ بمناسبة فوز الرياضيين الإيرانيين "في خضم الحرب الصهيونية - الأميركية المفروضة"
21:23 |
القيادة العامة للحرس الثوري: في ظل إشعال المؤامرات الصهيونية - الأميركية نار حرب شاملة في المنطقة وعلى بلادنا قام مصارعونا الشباب برجولة وعزيمة مثاليتين في بطولة آسيا للناشئين في فيتنام
21:05 |
طباطبائي: بزشكيان لن يتراجع خطوة واحدة عن خدمة الشعب كما لن يتنحّى الشعب الإيراني عن مسار التضامن والمقاومة
21:05 |
طباطبائي: الأعداء سيموتون بغيظهم ولن تتحقّق أمنيتهم في كسر الوحدة الوطنية للإيرانيين
21:04 |
مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي عبر "أكس" حول شائعات عن "استقالة" الرئيس بزشكيان: شبكة "إنترناشيونال" فاقدة للمصداقية
20:54 |
عراقجي: كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية
20:53 |
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران ويستحيل إصدار أي حكم حتى التوصل إلى نتيجة واضحة
18:17 |
الجمارك الإيرانية: ارتفاع إجمال ترانزيت البضائع عبر البلاد إلى 20 مليونًا و516 ألف طن مقارنةً بالعامَيْن الماضيين
17:36 |
بزشكيان: مستعدون لكل الظروف سواء استمرار المقاومة وتحمل الصعاب أو دفع أعلى الأثمان في مسار الدفاع عن العزة والمصالح الوطنية
17:31 |
بزشكيان: الحكومة وجميع الأجهزة التنفيذية تبذل كل ما في وسعها لتجاوز هذه الظروف بأقل قدر ممكن من الكلفة والأضرار
17:30 |
بزشكيان: استمرار بعض القيود والضغوط الخارجية خصوصًا في مجال الوصول إلى الموارد والإمكانات الاقتصادية خلق تعقيدات خاصة في إدارة شؤون البلاد
17:30 |
بزشكيان: يجب أن يكون الشعب على دراية بالواقع القائم
17:30 |
بزشكيان: جزء من المشكلات الاقتصادية في البلاد يعود إلى القيود الخارجية وجزء آخر ناتج عن الضغوط التي فرضتها الظروف الخاصة للبلد
17:29 |
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الوضع الذي يواجهه البلد اليوم ليس عاديًا أو بسيطًا
17:29 |
بزشكيان: إدارة هذا الوضع تتطلب التنسيق والتكاتف والحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة
16:58 |
إيران| عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان إسماعيل كوثري لـ"إيسنا": الملف النووي لم يكن مطروحًا للمفاوضات ولن يكون كذلك
16:44 |
إيران| القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية: الشحنة تضمنت كميات كبيرة من الكاميرات المتطورة ومعدات الاستطلاع ذات الاستخدام العسكري
16:44 |
إيران| القوّة البرية في حرس الثورة الإسلامية: الشحنة كانت تنقَل بإشراف جماعة انفصالية وبدعم من أجهزة استخبارات مُعادية
16:43 |
إيران| اكتشاف حمولة من معدات مكافحة أمنية بصرية في المنطقة الحدودية شمال غرب البلاد
13:39 |
فرنسا| وزير الخارجية: يجب أن تبذل إيران والولايات المتحدة كل ما بوسعهما للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
13:12 |
"نيويورك تايمز": رواية ترامب عن حرب إيران لا تعكس الواقع وتواجه اختبارًا صعبًا
12:55 |
قاليباف: واثقون بأننا سنخرج من هذه الحرب الكبرى منتصرين
12:47 |
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: إيران تتصدى للعدو وتجبره على التراجع في حرب كبيرة وصانعة للتاريخ
12:47 |
قاليباف: القوة العسكرية والاستعداد الدفاعي لمقاتلي إيران وصمود الشعب ووحدته هي السبب وراء دحر الأعداء
11:50 |
إيران| بحرية الحرس الثوري الإيراني: قواتنا تواصل عملية المراقبة والسيطرة الذكية على مضيق هرمز بحزم وقوة
11:45 |
إيران| بحرية الحرس الثوري الإيراني: عبور 28 سفينة من مضيق هرمز في الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق معنا
10:22 |
إيران| المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد رضا طلائي: سيتم قريبًا تأسيس "مركز دعم المسيّرات" داخل الوزارة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالمسيّرات المدنية إلى الجهات المدنية والعسكرية
04:04 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو 1» حاولت تنفيذ عمل عدائي فوق المياه الإقليمية للبلاد
04:04 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: أجواء المياه الإقليمية لإيران تخضع لسيطرة ومراقبة كاملة وسيتم التعامل بحزم مع أي انتهاك أو تجاوز
الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
