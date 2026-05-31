دوار تناقضات ترامب عنوان بارز في الصحف الإيرانية
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
23:49 |مهاجراني: رئيس الجمهورية أكد خلال مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء هذا المساء على الاستمرار في خدمة الشعب وصون المصالح الوطنية حتى الموت
23:48 |إيران| المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني حول الإشاعات بشأن استقالة بزشكيان: العدو ينشر أمنياته ويصورها على أنها واقع
21:37 |القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد إبن الرضا: أصابعنا على الزناد وهناك مفاجآت جديدة في الطريق
21:23 |القيادة العامة للحرس الثوري الإيراني تهنّئ بمناسبة فوز الرياضيين الإيرانيين "في خضم الحرب الصهيونية - الأميركية المفروضة"
21:23 |القيادة العامة للحرس الثوري: في ظل إشعال المؤامرات الصهيونية - الأميركية نار حرب شاملة في المنطقة وعلى بلادنا قام مصارعونا الشباب برجولة وعزيمة مثاليتين في بطولة آسيا للناشئين في فيتنام
21:05 |طباطبائي: بزشكيان لن يتراجع خطوة واحدة عن خدمة الشعب كما لن يتنحّى الشعب الإيراني عن مسار التضامن والمقاومة
21:04 |مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي عبر "أكس" حول شائعات عن "استقالة" الرئيس بزشكيان: شبكة "إنترناشيونال" فاقدة للمصداقية
20:53 |وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران ويستحيل إصدار أي حكم حتى التوصل إلى نتيجة واضحة
18:17 |الجمارك الإيرانية: ارتفاع إجمال ترانزيت البضائع عبر البلاد إلى 20 مليونًا و516 ألف طن مقارنةً بالعامَيْن الماضيين
17:36 |بزشكيان: مستعدون لكل الظروف سواء استمرار المقاومة وتحمل الصعاب أو دفع أعلى الأثمان في مسار الدفاع عن العزة والمصالح الوطنية
17:31 |بزشكيان: الحكومة وجميع الأجهزة التنفيذية تبذل كل ما في وسعها لتجاوز هذه الظروف بأقل قدر ممكن من الكلفة والأضرار
17:30 |بزشكيان: استمرار بعض القيود والضغوط الخارجية خصوصًا في مجال الوصول إلى الموارد والإمكانات الاقتصادية خلق تعقيدات خاصة في إدارة شؤون البلاد
17:30 |بزشكيان: جزء من المشكلات الاقتصادية في البلاد يعود إلى القيود الخارجية وجزء آخر ناتج عن الضغوط التي فرضتها الظروف الخاصة للبلد
16:58 |إيران| عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان إسماعيل كوثري لـ"إيسنا": الملف النووي لم يكن مطروحًا للمفاوضات ولن يكون كذلك
16:44 |إيران| القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية: الشحنة تضمنت كميات كبيرة من الكاميرات المتطورة ومعدات الاستطلاع ذات الاستخدام العسكري
16:44 |إيران| القوّة البرية في حرس الثورة الإسلامية: الشحنة كانت تنقَل بإشراف جماعة انفصالية وبدعم من أجهزة استخبارات مُعادية
13:39 |فرنسا| وزير الخارجية: يجب أن تبذل إيران والولايات المتحدة كل ما بوسعهما للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
12:47 |رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: إيران تتصدى للعدو وتجبره على التراجع في حرب كبيرة وصانعة للتاريخ
12:47 |قاليباف: القوة العسكرية والاستعداد الدفاعي لمقاتلي إيران وصمود الشعب ووحدته هي السبب وراء دحر الأعداء
11:50 |إيران| بحرية الحرس الثوري الإيراني: قواتنا تواصل عملية المراقبة والسيطرة الذكية على مضيق هرمز بحزم وقوة
11:45 |إيران| بحرية الحرس الثوري الإيراني: عبور 28 سفينة من مضيق هرمز في الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق معنا
10:22 |إيران| المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد رضا طلائي: سيتم قريبًا تأسيس "مركز دعم المسيّرات" داخل الوزارة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالمسيّرات المدنية إلى الجهات المدنية والعسكرية
04:04 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو 1» حاولت تنفيذ عمل عدائي فوق المياه الإقليمية للبلاد
04:04 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: أجواء المياه الإقليمية لإيران تخضع لسيطرة ومراقبة كاملة وسيتم التعامل بحزم مع أي انتهاك أو تجاوز