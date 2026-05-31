عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي غزة.. استمرار عمليات الاغتيال ونسف مبانٍ داخل الخط الأخضر

لبنان

فياض: النتائج الفارغة لاجتماعات واشنطن تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر
لبنان

فياض: النتائج الفارغة لاجتماعات واشنطن تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر

2026-05-31 10:44
169

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض إن النتائج الفارغة لاجتماعات المسار الأمني في البنتاغون التي زجَّت بها السلطة السياسية الجيش اللبناني، إنما تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر مع العدو، في تحقيق أي من المطالب اللبنانية، بدءًا من وقف شامل وكامل لإطلاق النار، بل إن استمرار التفاوض في ظل حملة الإبادة التدميرية للجنوب وارتكاب المجازر الفظيعة بحق المدنيين، يشكل غطاء غير مباشر لهذه الممارسات "الإسرائيلية".

كلام النائب فياض جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية من بلدة حولا الجنوبية، وذلك في مجمع الإمام الرضا(ع) في حي السلم، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وشدد النائب فياض على أن خيار التنازل والرضوخ قد أخفق، وعلى السلطة أن تغيِّر استراتيجيتها باتجاه آخر، عبر العمل على لم شمل اللبنانيين حول خيار وطني جامع في مواجهة التوحُّش "الإسرائيلي" الذي لم يعد يهدد الجغرافيا الجنوبية والديموغرافيا الشيعية فحسب، بل الكيانية اللبنانية برمتها.

الكلمات المفتاحية
لبنان الولايات المتحدة الأميركية علي فياض المفاوضات
إقرأ المزيد
المزيد
عمليات المقاومة ليوم الإثنين 1 حزيران 2026
عمليات المقاومة ليوم الإثنين 1 حزيران 2026
لبنان منذ ساعتين
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 31-05-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 31-05-2026
لبنان منذ 4 ساعات
استهداف المقاومة الإسلامية منصة
استهداف المقاومة الإسلامية منصة "قبة حديدية" للعدو في ثكنة "برانيت" يوم 26 أيار
لبنان منذ 8 ساعات
فضل الله: قلعة الشقيف موقع أثري يتبع لوزارة الثقافة وليس موقعًا عسكريًا للمقاومة
فضل الله: قلعة الشقيف موقع أثري يتبع لوزارة الثقافة وليس موقعًا عسكريًا للمقاومة
لبنان منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
عمليات المقاومة ليوم الإثنين 1 حزيران 2026
عمليات المقاومة ليوم الإثنين 1 حزيران 2026
لبنان منذ ساعتين
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 31-05-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 31-05-2026
لبنان منذ 4 ساعات
بالتعاون مع السفارة العراقية في بيروت... توزيع مساعدات غذائية على النازحين
بالتعاون مع السفارة العراقية في بيروت... توزيع مساعدات غذائية على النازحين
خاص العهد منذ 13 ساعة
جولةٌ في مدينة صور... توثيقٌ لآثار العدوان في الأحياء المستهدفة
جولةٌ في مدينة صور... توثيقٌ لآثار العدوان في الأحياء المستهدفة
خاص العهد منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة