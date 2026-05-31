كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

غزة.. استمرار عمليات الاغتيال ونسف مبانٍ داخل الخط الأخضر
غزة.. استمرار عمليات الاغتيال ونسف مبانٍ داخل الخط الأخضر

2026-05-31 10:55
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر
في اليوم الـ234 من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة.

وأعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 3 مواطنين في قصف خارج مناطق انتشار الجيش "الإسرائيلي" خلال 24 ساعة.

وقصفت مسيّرة "إسرائيلية" تجمعًا للمواطنين قرب مكب النفايات وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد المواطن سعيد شمالي وإصابة آخر.

واستشهد جمال أبو عون، رئيس قسم التخدير في مستشفى يافا، في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على دير البلح وسط القطاع.

كما استشهد المواطن عاطف مرزوق حبيب بنيران الجيش "الإسرائيلي" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفجر اليوم الأحد، قصفت مسيّرة "إسرائيلية" الطابق العلوي من المدرسة الإعدادية في شارع الفاروق بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونفذ الجيش "الإسرائيلي" عملية نسف شرقي مدينة غزة.

وأطلقت الدبابات "الإسرائيلية" المتمركزة في المناطق الشرقية نيرانها تجاه وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 932، إضافةً إلى 2811 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 781 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 72938، فيما بلغ عدد المصابين 172919.

وأوضحت الوزارة أنه جرت إضافة 112 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة الشهداء منذ بداية شهر أيار/ مايو.

