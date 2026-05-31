أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، أنّ الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت، فجر اليوم الأحد (31 أيار 2026)، طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQ1" بعد دخولها أجواء المياه الإقليمية الإيرانية ومحاولتها تنفيذ عملية عدائية.

وأكدت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أنّ الدفاعات الجوية التابعة لحرس الثورة رصدت المسيّرة وتعاملت معها، مشددة على أنّ أجواء المياه الإقليمية الإيرانية تخضع لسيطرة كاملة.

وحذّرت من أنّ القوات الإيرانية ستتعامل بحزم مع أي اعتداء أو خرق للأجواء والمياه الإقليمية للبلاد.

وفي السياق، أكد مساعد قائد حرس الثورة الإسلامية للشؤون السياسية، العميد يد الله جواني، أمس السبت، أنّ القوات المسلحة الإيرانية في جهوزية كاملة، محذرًا من أنّ أي خطأ جديد من جانب العدو سيُقابل برد أكثر حزمًا وقوة.

وتواصل الجمهورية الإسلامية في إيران، تصدّيها لأي انتهاك لوقف إطلاق النار، بعد العدوان الأميركي-"الإسرائيلي" الذي شُنّ عليها في 28 شباط/فبراير الماضي، والذي دام نحو 40 يومًا.

