جورج عبد الله من طرابلس: المقاومة أساس الهوية الوطنية ووحدة لبنان

2026-05-31 11:17
نظمت الندوة الشمالية لقاء حواريًا مفتوحًا مع المناضل جورج عبد الله في مركز الندوة الشمالية في طرابلس، بحضور ممثلين عن فعاليات حزبية وحركية من مختلف مناطق الشمال.

واعتبر رئيس الندوة الشمالية فيصل درنيقة أن التجربة التي خاضها المناضل عبد الله تحمل دلالات عميقة على دعم مشروع المواجهة كخيار وحيد مع العدو مؤكدًا أن الطرح الوحدوي الجامع هو الأساس، وهو الكفيل بالقضاء على الفتنة الحقيقية في بلدنا ونحن حريصون عليه.

من جهته، أكد المناضل جورج عبد الله أن أي نضال لا يكون تحت سقف المقاومة ليس نضالًا وطنيًا، موضحًا أن الهوية الوطنية تبنى على قاعدة المقاومة ورأى أن من يسعى للتفاوض وللتطبيع مع العدو الصهيوني يسعى بشكل مباشر لتدمير الشعب الفلسطيني.

وأشار عبد الله الى أن شلال الدم اللبناني الفلسطيني يشكل ركنًا أساسيًا من الهوية اللبنانية وعلى ضوئه تستمر المقاومة ويستمر النضال العربي، مشددًا على أن المقاومة ليست خيارًا ظرفيًا بل هي هوية جامعة تعزز وحدة اللبنانيين وتكرس الانتماء العربي في مواجهة الاحتلال ومشاريع التطبيع.

