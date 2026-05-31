كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

اعتقالات جديدة في البحرين تطال مواطنين بينهم أطفال ورادود حسيني
اعتقالات جديدة في البحرين تطال مواطنين بينهم أطفال ورادود حسيني

2026-05-31 11:34
تواصل السلطات البحرينية حملتها الإجرامية فيما نفذت سلسلة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين بعد استدعائهم للتحقيق، على خلفية الحرب التي تشنّها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين الشيعة في البحرين.

وشملت الاعتقالات الرادود ناصر الكشري، والحاج عبد الجبار ميرزا، والحاج حسين درويش، وإيهاب الحمدي، وأحمد حسن، والسيد عبد الله ماجد، وحسين الخياط، ومحمود مسلم، والحاج مهدي صالح، والأخوين علي وحسن الغانم، ورضا إبراهيم محمد حمادة، والسيد حسين جعفر، ومحمد سرحان.

ولم تكتفِ السلطات بذلك، إذ أقدمت أيضًا على اعتقال الطفلين مصطفى يوسف وزين محمد إبراهيم.

وشهدت القرى الشيعية حالة من الاستنفار الأمني، حيث دفعت السلطات بقواتها إلى محيط معظم القرى، قبل أن تُقدم على اعتقال عدد من المواطنين بعد استدعائهم.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة تصعيدية تقودها وزارة الداخلية البحرينية على خلفية الأحداث الجارية في المنطقة، من استهداف مباشر للطائفة الشيعية.

