كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

اعتداءات "إسرائيلية" في الضفة الغربية: اقتحامات واعتقالات

2026-05-31 11:38
اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد (31 أيار 2026)، عددًا من الفلسطينيين خلال اقتحامات متزامنة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما اعتدت على شاب بالضرب وصدمت مركبة خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوبي نابلس.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة بيت فجار جنوبي المدينة، وفي السياق نفسه، اقتحمت بلدة الخضر وقرية أرطاس، من دون تسجيل مداهمات للمنازل أو اعتقالات.

وفي شمالي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدتي علار وصيدا، بينهم ثلاثة أسرى محررون.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا من المنازل في بلدة علار، وفتشتها وخرّبت محتوياتها، قبل أن تعتقل كلًّا من أحمد رفيق حسين، وخالد موفق سعيد عسراوي، والأسيرين المحررين أسعد زياد مثقال شديد وعبادة مراد شديد.

كما اعتقلت الأسير المحرر لؤي ساطي محمد الأشقر، عقب مداهمة منزله في بلدة صيدا.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة ميثلون جنوبي المدينة.

إلى ذلك، اقتحمت آليات عسكرية "إسرائيلية" منطقة "بئر قوزا" في بلدة بيتا جنوبي نابلس، حيث اعتدت قوات الاحتلال على أحد الشبان بالضرب المبرح، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأضافت مصادر أن إحدى آليات الاحتلال صدمت مركبة بصورة متعمدة في المنطقة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها.

وتأتي هذه الاقتحامات في إطار الاعتداءات شبه اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، ويتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل واعتداءات على المواطنين، إلى جانب تخريب الممتلكات.

