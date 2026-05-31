كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
كاتب "إسرائيلي": ما يجري في غزّة يهدف إلى جعل الحياة مستحيلة 

2026-05-31 11:59
الهدف دفع السكان للتهجير
171

اعتبر الكاتب "الإسرائيلي" جدعون ليفي، أنّ الدمار الواسع الذي يشهده قطاع غزّة لا يندرج في إطار العشوائية، بل يمثل تمهيدًا لمرحلة تستهدف دفع السكان نحو التهجير والطرد.

ورأى ليفي في مقال نشرته صحيفة "هآرتس الإسرائيلية"، أنّ السياسة "الإسرائيلية" تسعى إلى تحويل القطاع إلى بيئة تفتقر إلى الخدمات والبنية المجتمعية والمؤسساتية، بما يجعل الحياة فيه شبه مستحيلة، مشيرًا إلى أنّ ذلك ينعكس على مختلف جوانب الحياة المدنية.

وأضاف أنّ الاحتلال يستهدف مقومات المجتمع المدني من خلال قتل واستهداف المعلمين والأطباء ورجال الشرطة والموظفين الحكوميين والصحفيين، معتبرًا أنّ هذه الممارسات تصب في إطار إضعاف البنية المجتمعية للقطاع.

وأكد ليفي أنّ ما يجري يخدم، في نهاية المطاف، هدفًا سياسيًا يتمثل في إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي لقطاع غزّة.

