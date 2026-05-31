كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عدوان "إسرائيلي" واسع على الجنوب.. ارتقاء شهداء ووقوع جرحى 

2026-05-31 12:17
شهد جنوب لبنان منذ منتصف ليل السبت - الأحد، سلسلة اعتداءات "إسرائيلية" مكثفة تمثلت في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي واعتداءات بمسيّرات، طالت عددًا كبيرًا من البلدات الجنوبية، وأسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى، إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الطيران الحربي "الإسرائيلي" شنّ عدة غارات على حي العرب في بلدة دير الزهراني، مستهدفًا منازل سكنية قرب مبنى البلدية، ما أدى إلى ارتكاب مجزرة أسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى، بينهم أفراد من عشيرة الكريدين، فيما واصلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني عمليات البحث وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. كما تحدثت التقارير عن عدد كبير من الإصابات جراء الغارات التي استهدفت البلدة.

وامتد العدوان الجوي ليشمل مدينة النبطية وبلدات كفرتبنيت، شوكين، كفررمان، ميفدون، عربصاليم، أرنون، يحمر الشقيف، الغندورية، دير قانون النهر، إضافة إلى محيط مستشفى حيرام في صور. 

كما أغارت مسيّرة للعدو على دراجة نارية في بلدة القصيبة، ما أدى إلى إصابة شخصين من الجنسية السورية، قبل أن تتبعها غارة للطيران الحربي على البلدة نفسها. كذلك استهدفت مسيّرة للعدو محيط المعرض الأوروبي على أوتوستراد حبوش - الزهراني، فيما شنت مسيّرة أخرى غارة على محيط بلدة الشرقية.

وفي اعتداء آخر، استهدفت مسيّرة "إسرائيلية" عددًا من العمال أثناء قطف البطيخ في أحد الحقول في خراج بلدة برج الشمالي، من دون تسجيل إصابات.

بالتوازي، تعرضت مناطق عدة للاعتداء بقصف مدفعي "إسرائيلي"، شمل محيط نهر الليطاني قرب جسر الدلافة، إضافة إلى بلدة كفر رمان ومنطقة كفر جوز في قضاء النبطية.

كما أقدم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على تفجير منازل في بلدة دبين بقضاء مرجعيون، بالتزامن مع غارتين جويتين استهدفتا محيط البلدة.

ويأتي هذا التصعيد في إطار استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على المناطق الجنوبية، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيّر فوق عدد من القرى والبلدات المستهدفة.

الجنوب العدوان الإسرائيلي
