عبور 28 سفينة من مضيق هرمز بالتنسيق مع حرس الثورة الإسلامية
2026-05-31 13:27
151

أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان أن 28 سفينة، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وتجارة، عبرت مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد الحصول على تصريح وتنسيق أمني من قواتها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن مركز معلومات الحرس أن البيان أكد على أن الخليج منطقة تابعة لدول المنطقة، مشددًا على أن ممارسات الجيش الأميركي هي السبب الرئيسي لانعدام الأمن فيه، ومؤكدًا استمرار عمليات المراقبة الذكية والحازمة للمضيق.

من جانبها، أصدرت القيادة المركزية لمقر "خاتم الأنبياء" بيانًا أمس السبت 30 يونيو/حزيران، أكدت فيه أن القوات المسلحة الإيرانية تدير مضيق هرمز بكامل صلاحياتها. 

وأهابت بجميع السفن، التجارية منها وناقلات النفط، الالتزام بالمسارات المحددة والحصول على تصاريح مسبقة من بحرية الحرس، محذرةً من أن أي مخالفة لهذه اللوائح ستُعرّض أمن الملاحة لخطر شديد.

مقالات مرتبطة
