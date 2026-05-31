أعلنت مجموعة "حنظلة" الإلكترونية في بيان لها عن تمكنها من اختراق أنظمة وقواعد بيانات ما يُسمّى "دعم ضحايا الهولوكوست"، خلال عملية إلكترونية واسعة النطاق، حصلت خلالها على أكثر من مليوني وثيقة ورسالة بريد إلكتروني وملف سري بحجم يتجاوز تيرابايت واحد.

وأكدت المجموعة في بيانها الجديد أنها استهدفت، خلال عملية إلكترونية، أنظمة وقواعد بيانات المركز المذكور وتمكنت من الوصول إلى كمية هائلة من المعلومات من المركز.

كما أعلنت تمكنها من استخراج جميع قواعد البيانات والوثائق ورسائل البريد الإلكتروني والمراسلات السرية الخاصة بالمركز، ونشرت أكثر من مليوني وثيقة، بحجم يتجاوز تيرابايت واحد، على موقعها الإلكتروني.

وأضافت المجموعة أيضًا أن فحص هذه الوثائق يُظهر صلة ودعمًا ماليًا من بعض شركات الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" لأنشطة المركز.



هذا، وأعلنت مجموعة "حنظلة" الإلكترونية في وقتٍ سابق أنه وفي حال ارتكاب أي عدوان أو تهور من قبل أميركا والكيان الصهيوني، ستنفذ هجمات سيبرانية عابرة للحدود ومدمرة ضد البنى التحتية الطاقوية والرقمية للدول المعادية.

وأشار مركز العمليات المشتركة للقيادة السيبرانية لمجموعة "حنظلة" إلى رصد تحركات العدو الأميركي و"الإسرائيلي"، مؤكدًا أنه تم تحديد عشرات الأهداف المشروعة للعدو في عدة دول، وأنه في اللحظات الأولى لأي صراع، سيتم توجيه ضربات مدمرة إلى "الشيطان الأكبر" من خلال عمليات مركبة سيبرانية وصاروخية وبطائرات بدون طيار.

