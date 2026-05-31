כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

استئناف إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران

2026-05-31 15:37
أعلن المدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز تورج دهقاني عن استئناف الإنتاج في ثلاث منصات بحرية في حقل "بارس الجنوبي" المشترك (جنوبي إيران)، والذي توقف بعد العدوان الصهيوني الأميركي على إيران.

وأعلن دهقاني اليوم الأحد عن عملية استعادة طاقة إنتاج ومعالجة الغاز في حقل "بارس الجنوبي" المشترك بعد توقف الإنتاج نتيجة العدوان الصهيوني الأميركي على إيران و صرّح قائلًا: "إن استعادة طاقة إنتاج ومعالجة الغاز الغني في هذا الحقل المشترك تسير على نحوٍ مُرضٍ، بالاعتماد على الكفاءات الفنية لخبراء صناعة النفط، والإدارة المتكاملة للإنتاج، والاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة؛ ولذلك، فقد عادت حتى الآن ثلاث منصات بحرية في الحقل إلى الإنتاج".

وأكد دهقاني أنه سيتم نقل الغاز المستخرج من هذه المنصات إلى مصافي غاز أخرى في المنطقة بالتنسيق مع قطاع التكرير؛ بهدف الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية لحقل "بارس الجنوبي" المشترك، وضمان إمداد المصافي بمواد التغذية، ودعم استقرار شبكة الغاز في البلاد.

واعتبر دهقاني عودة المنصات للعمل دليلًا على المرونة التشغيلية والكفاءة التقنية والتنسيق الفعال بين قطاعات صناعة النفط والغاز، مشيرًا إلى أن خطة استعادة أقصى طاقة إنتاجية ومعالجة للغاز في "بارس الجنوبي" تُنفّذ بجدية، وأن عمليات استعادة الإنتاج ستتواصل وفق الخطة الموضوعة.

