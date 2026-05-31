عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عيد المقاومة والتحرير 2026
المقال التالي آفي أشكنازي: "إسرائيل" تصرّ على خوض حرب من القرن الماضي

عين على العدو

مراسل
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

مراسل"اسرائيلي": حزب الله قرّر توسيع مدى قصف المستوطنات

2026-05-31 15:43
223

في تحليله لتطورات الوضع على الجبهة الشمالية، قال مراسل الشؤون العسكرية في إذاعة جيش الاحتلال دورون كادوش "خلال ليل أمس كان الوضع هادئًا نسبيًا في الشمال، إذ لم تُفعَّل أي إنذارات منذ الساعة العاشرة مساء أمس على الأقل. لكننا شهدنا طوال عطلة نهاية الأسبوع هذه قصفًا كثيفًا جدًا باتجاه "البلدات" الشمالية. وعندما أقول "كثيفًا جدًا" فأنا أقصد ذلك بالقياس إلى الفترة الأخيرة، إذ رأينا بلدات لم تشهد إنذارات منذ أسابيع، وفي بعض الحالات منذ شهر ونصف تقريبًا، مثل كرميئيل وصفد"، وأضاف "هذا يعني أن حزب الله يتخذ قرارًا واعيًا وواضحًا بتوسيع مدى القصف وزيادة حجمه باتجاه المستوطنات. في المقابل، نلاحظ أنه كلما "تقدمت" قوات الجيش داخل جنوب لبنان، كلّما زاد حزب الله إطلاقه للصواريخ".

وفي مقابلة مع القناة 12، أشار الى أن أوكرانيا تعتبر ساحة الاختبار الأكثر تقدمًا في العالم لمواجهة المحلقات المفخّخة، لأنهم يتعاملون مع هذا التهديد منذ أكثر من عامين"، متحدّثًا عن اتصالات بين أوكرانيا و"إسرائيل" بهذا الشأن، وتابع "توجد أحيانًا قنوات تواصل بين الجيشين، لكن ذلك ما  يزال محدودًا جدًا، وبالتأكيد أقل بكثير مما هو مطلوب، ومتأخرًا أيضًا، وهذا هو جوهر المشكلة".
وعن الوضع في الجبهة الشمالية في ظلّ ما يُسمّى وقف إطلاق النار، عرض المراسل العسكري عدد الإصابات والإنذارات في مستوطنات الجليل وفقًا للآتي:

"مسغاف عام": 64 صفارة إنذار

"كريات شمونة": 44 صفارة إنذار

"مرغليوت": 43 صفارة إنذار

وأكد أن مستوطني الشمال لا يحتاجون إلى هذه الأرقام كي يعرفوا الواقع، فهم يعيشونه يومًا بعد يوم وليلة بعد ليلة، وخلص الى أن هذه الأرقام تكشف الفجوة الأكثر إيلامًا والأكثر صعوبة على التصديق بين الوعود التي أُطلقت قبل عام وشهرين فقط وبين الواقع القائم اليوم على الأرض.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
انهيار المصالح التجارية شمال فلسطين المحتلة.. ومستوطنون يحذّرون من هجرة الجليل
انهيار المصالح التجارية شمال فلسطين المحتلة.. ومستوطنون يحذّرون من هجرة الجليل
عين على العدو منذ 8 ساعات
خشية في جيش الاحتلال من الانسحاب تحت النار من جنوب لبنان
خشية في جيش الاحتلال من الانسحاب تحت النار من جنوب لبنان
عين على العدو منذ 13 ساعة
آفي أشكنازي:
آفي أشكنازي: "إسرائيل" تصرّ على خوض حرب من القرن الماضي
عين على العدو منذ 13 ساعة
مراسل
مراسل"اسرائيلي": حزب الله قرّر توسيع مدى قصف المستوطنات
عين على العدو منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
عمليات المقاومة ليوم الإثنين 1 حزيران 2026
عمليات المقاومة ليوم الإثنين 1 حزيران 2026
لبنان منذ ساعتين
فضل الله: قلعة الشقيف موقع أثري يتبع لوزارة الثقافة وليس موقعًا عسكريًا للمقاومة
فضل الله: قلعة الشقيف موقع أثري يتبع لوزارة الثقافة وليس موقعًا عسكريًا للمقاومة
لبنان منذ 10 ساعات
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ 10 ساعات
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف آلية تابعة لجيش العدو في معسكر غابات الجليل
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف آلية تابعة لجيش العدو في معسكر غابات الجليل
لبنان منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة