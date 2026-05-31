عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عيد المقاومة والتحرير 2026
المقال التالي فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف آلية تابعة لجيش العدو في معسكر غابات الجليل

فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في القدس
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في القدس

2026-05-31 16:54
148

استشهد شاب فلسطيني جراء تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرب الجدار الفاصل المقام على أراضي بلدة الرام، شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشاب عماد هارون اشتية (26 عامًا) من بلدة سالم، شرقي مدينة نابلس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الرام، شمالي القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن الشهيد، وهو من سكان بلدة سالم شرق نابلس، أُصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيسي ونزيف حاد، قبل الإعلان عن استشهاده.

وتأتي الحادثة، بعد أسابيع من إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال قرب جدار الرام في 26 نيسان الماضي، حيث أصيب أحدهما في الفخذ أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله في مدينة القدس.

وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة العمّال الفلسطينيين خلال محاولاتهم الوصول إلى أماكن عملهم في القدس والداخل المحتل، عبر إطلاق النار عليهم واعتقالهم واحتجازهم، ما أدى إلى إصابة واستشهاد العشرات منهم خلال الفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الاعتداءات الإسرائيلية
إقرأ المزيد
المزيد
شهيد برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في القدس
شهيد برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في القدس
فلسطين منذ 12 ساعة
فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر من إعادة هندسة واقع قطاع غزة
فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر من إعادة هندسة واقع قطاع غزة
فلسطين منذ 12 ساعة
مستشفى الأقصى يحذر من كارثة صحية وشيكة بسبب أزمة المولدات الكهربائية
مستشفى الأقصى يحذر من كارثة صحية وشيكة بسبب أزمة المولدات الكهربائية
فلسطين منذ 12 ساعة
اعتداءات
اعتداءات "إسرائيلية" في الضفة الغربية: اقتحامات واعتقالات
فلسطين منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
شهيد برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في القدس
شهيد برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في القدس
فلسطين منذ 12 ساعة
مستشفى الأقصى يحذر من كارثة صحية وشيكة بسبب أزمة المولدات الكهربائية
مستشفى الأقصى يحذر من كارثة صحية وشيكة بسبب أزمة المولدات الكهربائية
فلسطين منذ 12 ساعة
غزة.. استمرار عمليات الاغتيال ونسف مبانٍ داخل الخط الأخضر
غزة.. استمرار عمليات الاغتيال ونسف مبانٍ داخل الخط الأخضر
فلسطين منذ 18 ساعة
حماس: قرار الاتحاد الأوروبي منحاز بالكامل لرواية الاحتلال
حماس: قرار الاتحاد الأوروبي منحاز بالكامل لرواية الاحتلال
فلسطين منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة