استشهد شاب فلسطيني جراء تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرب الجدار الفاصل المقام على أراضي بلدة الرام، شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشاب عماد هارون اشتية (26 عامًا) من بلدة سالم، شرقي مدينة نابلس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الرام، شمالي القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن الشهيد، وهو من سكان بلدة سالم شرق نابلس، أُصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيسي ونزيف حاد، قبل الإعلان عن استشهاده.

وتأتي الحادثة، بعد أسابيع من إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال قرب جدار الرام في 26 نيسان الماضي، حيث أصيب أحدهما في الفخذ أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله في مدينة القدس.

وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة العمّال الفلسطينيين خلال محاولاتهم الوصول إلى أماكن عملهم في القدس والداخل المحتل، عبر إطلاق النار عليهم واعتقالهم واحتجازهم، ما أدى إلى إصابة واستشهاد العشرات منهم خلال الفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية