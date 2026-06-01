دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 31/05/2026، 21 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- الساعة 23:20 أمس السبت 30-05-2026 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مؤكّدة.

2- الساعة 23:50 أمس السبت 30-05-2026 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

3- الساعة 04:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

4- الساعة 08:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيّرة انقضاضيّة.

5- الساعة 11:00 استهداف آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دِبل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

6- الساعة 11:45 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

7- الساعة 12:00 استهداف آلية نميرا ثانية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دِبل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحققّوا إصابة مؤكّدة.

8- الساعة 12:30 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

9- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المطلّة بقذائف المدفعية.

10- الساعة 12:50 استهداف قوّة إسرائيليّة عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

11- السّاعة 14:00 استهداف موقع حانيتا بمسيّرة انقضاضيّة.

12- الساعة 14:45 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بِصَليتَين صاروخيّتين.

13- السّاعة 15:30 استهداف قوّة إسرائيليّة متموضعة داخل خيمة في بلدة مارون الراس بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

14- الساعة 15:45 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 16:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة.

16- الساعة 17:35 استهداف آلية هامر قياديّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

17- الساعة 17:45 استهداف آليّتي هامر تابعتين لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمحلّقتي أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

18- الساعة 18:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

19- الساعة 18:00 استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في منزل بمحيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

20- الساعة 18:00 استهداف رادار للتّشويش على المسيّرات تابع لجيش العدو الإسرائيلي بمحيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

21- الساعة 18:15 استهداف آليّةً عسكريّةً محاطةً بتجمّعٍ لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبّين جنوب لبنان بصاروخٍ موجّهٍ وتحقيق إصابة مؤكّدة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

