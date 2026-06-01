بزشكيان خلال اجتماع الحكومة: سنضحي بأرواحنا لحماية إيران
بزشكيان خلال اجتماع الحكومة: سنضحي بأرواحنا لحماية إيران

2026-06-01 04:12
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن الأخبار التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الصهيونية حول استقالة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لا أساس لها من الصحة، واصفة إياها بأنها محاولة من العدو لنشر رغباته كحقائق.

وفي ردها على هذه الشائعات، أوضحت مهاجراني أن وسائل الإعلام والجهات الأجنبية المعادية تحاول دائمًا تقديم صورة مغايرة لواقع البلاد عبر بث أخبار غير موثقة وخلق جو مستهدف، لافتة إلى أن هذه المحاولات تتزايد كلما تعززت الوحدة الوطنية وتضامن الشعب الإيراني في أوقات الأزمات، بهدف بث الشك واليأس وزعزعة الاستقرار، وتقويض الثقة الاجتماعية والتأثير على الرأي العام.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إلى حضور الرئيس بزشكيان اجتماع الحكومة يوم الأحد 31 أيار/مايو 2026، وبحثه لمختلف قضايا البلاد ومطالب الشعب، حيث أكد على مواصلة الخدمة دون انقطاع، والحفاظ على التضامن الوطني، مشددًا على أن الحكومة ستضحي بأرواحها لحماية إيران والمصالح الوطنية، ولن تتراجع عن مسؤوليتها. كما شددت مهاجراني على أن الحكومة الرابعة عشرة تؤمن اليوم بضرورة التركيز على القواسم المشتركة وحل مشكلات الشعب، وأن مسيرة الخدمة لن تتوقف أمام الشائعات والتوتير.

وكانت شبكة "إنترناشيونال" الصهيونية قد نشرت أخبارًا كاذبة زعمت فيها أن الرئيس بزشكيان أرسل خطابًا إلى مكتب قائد الثورة يطلب فيه استقالته. وتأتي هذه المزاعم بالتزامن مع عقد اجتماع الحكومة بكامل أعضائه وبث صوره رسميًا، بالإضافة إلى حضور بزشكيان في مساء اليوم نفسه حفل اختتام فعالية "بطل إيران" الرياضية وتكريمه للأبطال الرياضيين.

ايران مسعود بزشكيان الوعد الصادق 4
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 4 ساعات
مهاجراني: الحكومة تسعى لتحييد آثار الحصار البحري وتقليص تداعياته
مهاجراني: الحكومة تسعى لتحييد آثار الحصار البحري وتقليص تداعياته
إيران منذ 12 ساعة
حاجي بابائي: لإحباط الأعمال العدائية البحرية للعدو عبر استخدام المسارات البديلة
حاجي بابائي: لإحباط الأعمال العدائية البحرية للعدو عبر استخدام المسارات البديلة
إيران منذ 13 ساعة
